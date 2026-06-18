Nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ làm Phó trưởng ban Nội chính

Tại hội nghị về công tác cán bộ diễn ra ngày 17.6 do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh chủ trì, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động và bổ nhiệm nhân sự mới.

Theo đó, ông Nguyễn Thực Hiện, chuyên viên cao cấp Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ, nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, trao quyết định cho ông Nguyễn Thực Hiện ẢNH: CTV

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thực Hiện cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ; đồng thời cam kết sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ cùng Ban Nội chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thực Hiện cam kết sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ cùng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

ẢNH: CTV

Ông Đồng Văn Thanh chúc mừng và mong muốn ông Nguyễn Thực Hiện trên cương vị mới, nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ trong công tác nội chính, phát huy kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở, năng lực đã được rèn luyện qua các cương vị công tác, cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt lĩnh vực nội chính.

Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan khối nội chính tham mưu tốt trong việc giữ vững trật tự kỷ cương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ.



