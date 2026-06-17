Nguyễn Phương Hoa đoạt Hoa hậu Nhân ái tại Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ

Danh hiệu được trao cho thí sinh có nhiều đóng góp cho cộng đồng, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội trong suốt hành trình dự thi.

Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Phương Hoa

Chia sẻ sau đăng quang, Nguyễn Phương Hoa cho biết cô xem danh hiệu là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong các hoạt động thiện nguyện đã theo đuổi nhiều năm qua. Theo người đẹp, đây không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để tiếp tục thực hiện các dự án vì cộng đồng.

"Với tôi, Hoa hậu Nhân ái không chỉ là danh hiệu mà còn là trách nhiệm. Tôi mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực, yêu thương và sẻ chia đến những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội", cô nói.

Người đẹp tại phần thi ứng xử

Người đẹp cho biết sẽ tiếp tục duy trì các chương trình thiện nguyện, đồng thời kết nối doanh nghiệp và các mạnh thường quân để triển khai những dự án có tính bền vững. Các hoạt động sắp tới tập trung vào hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế và những gia đình cần ổn định cuộc sống.

Là doanh nhân hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực thẩm mỹ, Nguyễn Phương Hoa mong muốn gắn trách nhiệm xã hội với công việc kinh doanh thông qua các chương trình gây quỹ, trao học bổng và hỗ trợ sinh kế.

Sau cuộc thi, Nguyễn Phương Hoa tiếp tục theo đuổi các dự án xã hội với mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái và đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng.