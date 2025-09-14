Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Làm đẹp

Nguyên tắc vàng trong chăm sóc sẹo: Điều mà nhiều người Việt đang bỏ qua

Mai Hân Group
Mai Hân Group
14/09/2025 08:45 GMT+7

Sẹo không chỉ là vết hằn thẩm mỹ, mà còn phản ánh sự rối loạn trong quá trình phục hồi da - điều nhiều người vẫn xem nhẹ.

Nguyên tắc vàng trong chăm sóc sẹo: Điều mà nhiều người Việt đang bỏ qua - Ảnh 1.

Vì sao da hình thành sẹo?

Mỗi tổn thương trên da đều kích hoạt cơ chế tự chữa lành. Cơ thể huy động nguyên bào sợi, sản sinh collagen để vá lại mô bị tổn thương. Tuy nhiên, nếu quá trình này mất cân bằng, hậu quả để lại sẽ rất khác nhau. Khi melanin tích tụ quá mức trong giai đoạn phục hồi, vùng da đó sẽ trở nên sẫm màu và hình thành sẹo thâm. Nếu lượng collagen được sản xuất không đủ để tái cấu trúc toàn bộ mô bị mất, da sẽ để lại sẹo rỗ hoặc lõm. Ngược lại, khi collagen được tạo ra quá nhiều và không được kiểm soát, mô xơ phát triển quá mức và gây nên sẹo lồi.

Theo các nghiên cứu da liễu, yếu tố di truyền, tuổi tác, vị trí tổn thương (như mặt, ngực) và chăm sóc ban đầu ảnh hưởng lớn đến loại sẹo hình thành. Ví dụ, vết thương không được giữ ẩm đúng cách có thể kéo dài thời gian lành, tăng nguy cơ sẹo xấu. Ở Việt Nam, khí hậu nóng ẩm làm vết thương dễ nhiễm khuẩn, dẫn đến sẹo nghiêm trọng hơn nếu không can thiệp sớm.

Nguyên tắc vàng trong chăm sóc sẹo

Để hỗ trợ quá trình lành da và giảm thiểu vẻ ngoài của sẹo, cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản dựa trên kiến thức y khoa. Đầu tiên, giữ vết thương sạch sẽ là bước quan trọng. Hãy rửa nhẹ nhàng bằng nước muối sinh lý hoặc xà phòng dịu nhẹ, tránh chà xát mạnh để không gây tổn thương thêm. Thứ hai, duy trì độ ẩm cho da đóng vai trò then chốt. Một môi trường da ẩm giúp tế bào di chuyển dễ dàng, thúc đẩy tái tạo và ngăn ngừa sẹo khô nứt. Sử dụng băng gạc hoặc màng chắn ẩm có thể hỗ trợ hiệu quả trong giai đoạn này.

Nguyên tắc vàng trong chăm sóc sẹo: Điều mà nhiều người Việt đang bỏ qua - Ảnh 2.

Tiếp theo, việc bảo vệ da khỏi tia UV là không thể bỏ qua. Sử dụng kem chống nắng phổ rộng giúp ngăn chặn sự gia tăng melanin, nguyên nhân khiến sẹo thâm đậm màu hơn. Ngoài ra, massage nhẹ nhàng sau khi vết thương đóng miệng (khoảng 2-3 tuần) giúp phân bố collagen đều, làm giảm độ cứng của sẹo. Chế độ ăn giàu vitamin C, A, E và kẽm cũng góp phần hỗ trợ sản xuất collagen tự nhiên, cải thiện quá trình lành da.

Một nguyên tắc thường bị người Việt bỏ qua là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ chứa silicone y tế, giúp tạo môi trường ẩm và cải thiện cấu trúc da. Các chiết xuất tự nhiên như hành tây, hoa cúc vạn thọ hay polypeptide cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sửa chữa tế bào. Thời gian lý tưởng để bắt đầu chăm sóc là ngay sau khi vết thương lành, kéo dài ít nhất 3-6 tháng để đạt hiệu quả rõ rệt. Theo Hiệp hội Da liễu Mỹ, việc kết hợp các nguyên tắc này có thể cải thiện vẻ ngoài sẹo lên đến 50-70%, tùy thuộc vào loại sẹo và thời gian hình thành.

Scar Esthetique - giải pháp hỗ trợ dựa trên cơ chế y khoa

Nguyên tắc vàng trong chăm sóc sẹo: Điều mà nhiều người Việt đang bỏ qua - Ảnh 3.

Scar Esthetique được phát triển dựa trên cơ chế dưỡng ẩm, bảo vệ và kích thích tái tạo mô da. Sản phẩm này kết hợp nhiều hoạt chất có ý nghĩa trong y học da liễu. Silicone y tế (Medical Grade Silicone) tạo hàng rào giữ ẩm, cân bằng môi trường tái tạo và hạn chế mô sẹo phát triển bất thường. Chiết xuất củ hành (Onion Bulb Extract) cung cấp vitamin thực vật, góp phần hỗ trợ làm sáng đều màu vùng da sẹo. Bên cạnh đó, chiết xuất hoa cúc xu xi (Calendula Flower) có tác dụng làm dịu, giảm cảm giác khó chịu trong giai đoạn phục hồi.

Nguyên tắc vàng trong chăm sóc sẹo: Điều mà nhiều người Việt đang bỏ qua - Ảnh 4.

Đặc biệt, polypeptide trong sản phẩm giúp kích thích sản xuất collagen, tái cấu trúc mô da, hỗ trợ cải thiện tình trạng sẹo lõm hoặc rỗ. Ngoài ra, hoa Arnica Montana cũng được bổ sung nhằm góp phần cải thiện sự đổi màu, giúp vùng sẹo hòa hợp hơn với tông da xung quanh.

Vì sao nên cân nhắc Scar Esthetique trong chăm sóc sẹo ?

Scar Esthetique nổi bật nhờ nguồn gốc từ Mỹ, với hơn 35 năm kinh nghiệm của nhà sản xuất, và được phân phối chính hãng tại Việt Nam qua Rejuvaskin. Thành phần tự nhiên kết hợp silicone y tế giúp sản phẩm phù hợp với nhiều loại da, từ da nhạy cảm đến da thường gặp vấn đề sẹo do mụn hoặc tai nạn. Nhiều phản hồi từ người dùng cho thấy sự cải thiện về độ mềm mại và màu sắc sẹo sau vài tuần sử dụng liên tục, đặc biệt khi kết hợp với massage và chống nắng.

Nguyên tắc vàng trong chăm sóc sẹo: Điều mà nhiều người Việt đang bỏ qua - Ảnh 5.

Sản phẩm còn hỗ trợ cho cả sẹo mới lẫn cũ, với hiệu quả phụ thuộc vào thói quen chăm sóc cá nhân. Để đảm bảo chính hãng, nên mua từ website chính thức rejuvaskin.com.vn hoặc các nền tảng uy tín như Shopee, Tiktokshop. Việc chọn Scar Esthetique có thể là bước bổ sung hữu ích trong routine chăm sóc da, giúp người Việt tự tin hơn với làn da mịn màng.

Khám phá thêm chủ đề

chăm sóc sẹo nguyên tắc vàng Y khoa Độ ẩm Scar Esthetique
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận