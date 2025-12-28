Nguyễn Thị Hồng Toán đoạt Quán quân 'Bông lúa vàng'

Với hơn 500 thí sinh tham gia từ vòng sơ tuyển, đặc biệt lần đầu tiên tổ chức tại Kiên Giang, Ban tổ chức đã chọn được 6 bạn trẻ vào chung kết xếp hạng, gồm Nguyễn Thị Hồng Toán, Trần Văn Vàng, Nguyễn Thị Tuyết, Lâm Chí Ngoán, Lê Anh Nam, Huỳnh Kim Tho. Vòng chung kết xếp hạng diễn ra chiều 27.12 tại Đài truyền hình và phát thanh TP.HCM.

Ban giám khảo gồm NSND Thanh Nam, NSND Phượng Loan, Th.S-NSƯT Huỳnh Khải, NSƯT Lê Tứ và nghệ sĩ Thanh Hằng. Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Toán đoạt giải Quán quân (giá trị giải thưởng 100 triệu đồng). Trong trích đoạn Độc thoại đêm, cô vào vai Lý Chiêu Hoàng bằng những nỗi niềm đau khổ khi bị chia cắt mối tình thanh mai trúc mã, lại bị mất cha vì Trần Thủ Độ lộng quyền, nhưng khi nghĩ tới an nguy của đất nước thì Lý Chiêu Hoàng lại buông bỏ, nhẹ nhàng bước qua số phận.

Từ trái sang: quán quân Nguyễn Thị Hồng Toán, á quân Huỳnh Kim Tho, giải ba Lâm Chí Ngoán Ảnh: Anh Vũ

Thí sinh Huỳnh Kim Tho đoạt giải nhì (50 triệu đồng), thí sinh Lâm Chí Ngoán đoạt giải ba (20 triệu đồng). 3 giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải) trao cho Trần Văn Vàng, Lê Anh Nam, Nguyễn Thị Tuyết. Đặc biệt Trần Văn Vàng đoạt giải Thí sinh được yêu thích nhất 10 triệu đồng và giải Phong cách ấn tượng 3 triệu đồng.