Nguyễn Thị Oanh trước cơ hội xô đổ kỷ lục, chinh phục giải thưởng lớn

Sự kiện điền kinh Run To Live 2024 do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TP.HCM tổ chức. Run To Live 2024 diễn ra trong các ngày 8, 9 và 10.3.2024 tại đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ R12 đến N13) thuộc P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức. Giải chạy thu hút hơn 6.000 VĐV phong trào và chuyên nghiệp, cũng như cộng đồng người chạy bộ đã tham gia tập luyện và thi đấu thường xuyên tại TP.HCM và trên cả nước cùng tham dự ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km.



Đặc biệt, Run To Live 2024 còn có sự hiện diện của 2 chân chạy marathon hàng đầu Việt Nam là Hoàng Nguyên Thanh (nhà vô địch SEA Games 31, cự ly full marathon 42 km) và Nguyễn Thị Oanh.

Nguyễn Thị Oanh có cơ hội lập kỷ lục mới và chinh phục giải thưởng lớn NGỌC DƯƠNG

Ngoài những hạng mục giải thưởng chính của giải, ban tổ chức còn trao thêm 2 giải đặc biệt trị giá 200 triệu đồng dành cho 1 VĐV nam và 1 VĐV nữ phá kỷ lục quốc gia ở cự ly bán marathon 21 km. Những kỷ lục này do chính Hoàng Nguyên Thanh và Nguyễn Thị Oanh nắm giữ. Do đó, 2 chân chạy hàng đầu này đang đứng trước cơ hội xô đổ kỷ lục của bản thân, đồng thời chinh phục giải thưởng giá trị tại Run To Live 2024.

Sứ mệnh của Run To Live 2024 chính là lan tỏa động lực tập luyện và thi đấu chạy bộ, truyền cảm hứng và rèn luyện lối sống lành mạnh, hạnh phúc. Với mong muốn tạo nên một sân chơi thu hút đông đảo cộng đồng chạy bộ tại TP.HCM và trên cả nước cùng đăng ký tham dự, giải chạy Run To Live 2024 được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, trong đó việc đảm bảo an toàn cho lộ trình đường đua, công tác chăm sóc y tế, phân luồng giao thông, công tác điều hành chuyên môn… nhận được sự phối hợp hỗ trợ từ UBND TP.Thủ Đức, Sở GTVT TP.HCM, Công an TP.HCM, Công an TP.Thủ Đức, Bệnh viện Quân y 175, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM, Ban quản lý khu đô thị Thủ Thiêm…

Ban tổ chức giải chạy Run To Live 2024 và các đơn vị đồng hành tại cuộc họp kỹ thuật HÀ PHƯƠNG

Để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện Run To Live lần thứ nhất năm 2024, hôm nay (9.3), ban tổ chức đã tổ chức buổi họp kỹ thuật và công bố giải, với sự hiện diện của đại diện Sở VH-TT TP.HCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM, Bệnh viện Quân y 175,… cùng phóng viên đại diện các cơ quan báo chí trên cả nước.