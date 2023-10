Nguyễn Thị Thật 'đứng dậy' sau thất bại ở ASIAD 19

Do chưa lấy lại phong độ cao nhất sau chấn thương hồi tháng 7 nên niềm hy vọng số 1 của xe đạp VN Nguyễn Thị Thật chỉ xếp hạng tư ở ASIAD 19. Đó là thành tích gây tiếc nuối cho người hâm mộ VN lẫn cá nhân tay đua người An Giang. Bởi lẽ cô đã thấy vạch đích cùng hai đối thủ đi đầu nhưng vì thể trạng chưa được tốt nhất nên dù rất nỗ lực bung hết sức vẫn không đánh bại được các đối thủ.



Nguyễn Thị Thật (đi đầu) nỗ lực chuẩn bị cho Olympic Paris 2024 NVCC

Không nản lòng, tay đua từng 3 lần vô địch châu Á các năm 2018, 2022, 2023 tự nhủ bản thân sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để lấy lại phong độ đỉnh cao. Hôm qua (12.10), Nguyễn Thị Thật cùng các đồng đội tại CLB Israel Premier Tech Roland tranh tài chặng đầu tiên của Tour of Chongming Island (Trung Quốc). Giải đấu này nằm trong hệ thống World Tour của Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI) nên thu hút nhiều CLB xe đạp chuyên nghiệp trên thế giới tham dự, là cơ hội tốt để tay đua số 1 VN tích lũy, trui rèn bản lĩnh. Với việc đầu quân thi đấu cho CLB Israel Premier Tech Roland, Nguyễn Thị Thật cũng sẽ tham dự nhiều giải đấu chuyên nghiệp ở châu Âu trong thời gian tới.

Hiện xếp hạng 75 thế giới và đã giành suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024, Nguyễn Thị Thật là tay đua VN đầu tiên vinh dự góp mặt ở Thế vận hội.

"Tôi may mắn được CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang tạo mọi điều kiện tốt nhất để tập huấn, thi đấu. Càng may mắn hơn khi tôi gia nhập CLB xe đạp chuyên nghiệp Israel Premier Tech Roland. Ở đây chúng tôi luôn đặt mục tiêu cao, mỗi thành viên đều mang trên mình áp lực phải là người chiến thắng và đó là động lực để tôi không ngừng phấn đấu", Nguyễn Thị Thật chia sẻ.