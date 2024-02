Nguyễn Thùy Linh 'tốc chiến tốc thắng' ở giải cầu lông Đức mở rộng

Với hạng 23 thế giới, Nguyễn Thùy Linh được chọn là hạt giống số 7 nội dung đơn nữ ở giải cầu lông Đức mở rộng nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF).

Nguyễn Thùy Linh khởi đầu tốt ở giải cầu lông Đức mở rộng 2024 ĐỘC LẬP

Ngay trước khi giải đấu khởi tranh, đối thủ của Nguyễn Thùy Linh là Neslihan Arin (Thổ Nhĩ Kỳ) rút lui, do đó tay vợt 18 tuổi Kaloyana Nalbantova (hạng 80 thế giới) được thay thế. Có sức trẻ nhưng tay vợt người Bulgaria còn non nớt, lép vế hoàn toàn so với tay vợt số 1 Việt Nam.

Với thế trận áp đảo, hoa khôi cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 chỉ sau 29 phút với điểm số lần lượt là 21/7, 21/11. Chiến thắng "thần tốc" ở giải đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ tết giúp Nguyễn Thùy Linh thẳng tiến vào vòng 2 giải cầu lông Đức mở rộng.

Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng chóng vánh ở trận mở màn giải cầu lông Đức mở rộng 2024 ĐỘC LẬP

Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở vòng 2 là tay vợt Lauren Lam (Mỹ, hạng 53 thế giới). Ở lần chạm trán trước đó năm 2022, tay vợt người Mỹ thất thủ 0-2 trước Nguyễn Thùy Linh. Vì thế, tay vợt Đồng Nai được kỳ vọng lặp lại chiến thắng nhằm lấy vé vào tứ kết.

Theo kế hoạch, Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu liên tiếp 5 giải cầu lông quốc tế lớn ở châu Âu. Sau giải Đức mở rộng, Nguyễn Thùy Linh sẽ lần lượt tham dự 4 giải gồm Pháp mở rộng (Super 750), All England (Super 1.000)󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Thụy Sĩ mở rộng (Super 300) và Tây Ban Nha Masters (Super 300). Mục tiêu của tay vợt số 1 Việt Nam là tích lũy thêm điểm hòng cải thiện thứ hạng, chen chân vào nhóm các tay vợt hạt giống ở Olympic Paris 2024.