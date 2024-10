Nguyễn Việt Cường đoạt giải 'Nghệ sĩ thành danh' tại UOB Painting of the Year lần 2

Lễ trao giải UOB Painting of the Year năm thứ 2 tại Việt Nam được tổ chức ở TP.HCM hôm 2.10, có sự tham dự của ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ VH-TT và DL.

Nguyễn Việt Cường và tác phẩm Dòng chảy ẢNH: BTC

Thông qua tác phẩm Dòng chảy, nghệ sĩ Nguyễn Việt Cường khéo léo sử dụng hai vật liệu bản địa là than đá và bột gạo để khắc họa câu chuyện về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. Nghệ sĩ đã tỉ mỉ xử lý, làm sạch và nghiền nhỏ than đá trước khi rây lọc và rắc lên bề mặt toan. Gạo được nghiền thành bột, pha với keo rồi dùng phễu tạo hình cho dung dịch chảy dọc xuống lớp than đen. Sự kết hợp này cuối cùng tạo nên một bức tranh phong cảnh thủy mặc đương đại với cuộc đối thoại đầy chất thơ giữa đen và trắng, gợi lên vẻ đẹp thanh thoát của địa hình thạch nhũ trong các hang động tại Việt Nam.

Ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng, Phan Tú Trân đoạt giải Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm 2024 với tác phẩm Doraeco.

Phan Tú Trân đoạt giải Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm 2024 với tác phẩm Doraeco

ẢNH: BTC

Thắng giải cao nhất hạng mục Nghệ sĩ thành danh, Nguyễn Việt Cường nhận được phần thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng, dự tranh giải thưởng UOB khu vực Đông Nam Á năm 2024 cùng với các nghệ sĩ thắng giải tại Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái lan. Giải thưởng UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á sẽ được công bố vào ngày 13.11.2024 tại Singapore.