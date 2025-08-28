Nguyện vọng ảo tăng cao, các trường ĐH xét tuyển bổ sung ra sao?

Theo thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, năm nay tỷ lệ ảo cao do nhiều thí sinh đăng ký số lượng nguyện vọng cao bất ngờ. Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) sẽ xét bổ sung ngành công nghệ giáo dục, chuyên ngành công nghệ thông tin trong y tế và chỉ tiêu sẽ được công bố trên website. Dự kiến 300-350 chỉ tiêu. Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung không nhiều nên em nào xét cần chuẩn bị hồ sơ sớm. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vẫn được xét học bổng bình đẳng như thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, chia sẻ dù thí sinh được tư vấn kỹ về đăng ký nguyện vọng nhưng nhiều em vẫn đăng ký rất nhiều, kỷ lục có em hơn 200 nguyện vọng. Năm nay có tới 340 tổ hợp xét tuyển. Quy trình xét tuyển năm 2025 cũng dài hơn so với các năm.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM xét tuyển bổ sung tất cả các ngành, điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn đợt 1. Hiện đã có thí sinh quan tâm nộp hồ sơ. Đây là cơ hội để thí sinh chưa đậu nguyện vọng như mong muốn có thể lựa chọn lại vào ngành, trường mình mong muốn.

