Nguyên Vũ hát về nỗi lòng của người con xa nhà trong dịp Tết

2021 được đánh giá là một năm hoạt động năng nổ của ca sĩ Nguyên Vũ khi anh có nhiều hoạt động nghệ thuật cùng nhiều dự án thiện nguyện. Mới đây nhất, nam ca sĩ đã bắt tay thực hiện MV Tết đến rồi, về nhà thôi nhằm khởi động năm 2022 đầy năng động. Đây cũng là bài hát nằm trong chuỗi sản phẩm âm nhạc do giọng ca Hoa anh đào trong gió kết hợp và thể hiện cùng những người bạn thân thiết.

Chia sẻ về ca khúc này, Nguyên Vũ cho biết: “Những ngày khó khăn trong năm vừa qua, Vũ cảm thấy tình thân luôn luôn quan trọng và ý nghĩa nhất. Và nhà cũng như quê hương xứ sở luôn là nơi êm đềm, bình an nhất khi chúng ta được trở về”. Đồng thời, giọng ca 7X cho biết Tết đến rồi, về nhà thôi như một món quà anh dành cho tất cả mọi người, với mong muốn ai cũng có một cái Tết đoàn viên, ấm cúng và hạnh phúc.

Được biết ê-kíp đã phải di chuyển ra Bắc Bình Thuận để thực hiện những cảnh quay có đồi cát trắng, dòng sông và cả những đồng cỏ mênh mông. Trong ca khúc, một cảnh quay ấn tượng và được nhiều khán giả thích thú là khoảnh khắc bình minh trên đồi cát. Đặc biệt những cảnh quay cuối dù chỉ vài giây nhưng anh và các cộng sự đã đặt 20 đèn beam loại sáng nhất và 30 đèn par led trên 1 ốc đảo hoang.





Nguyên Vũ tâm sự: “Khi thực hiện MV lần này, Vũ rất vui và phấn khích vì không chỉ được làm việc, được đi xa ngắm cảnh đẹp của quê hương mà hơn hết là ý nghĩa rất nhân văn trong ca từ Tết đến rồi, về nhà thôi, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Long Họ Huỳnh và cũng là rapper thể hiện trong MV”.

Sau khi loạt dự án mỗi tháng 1 MV bị dừng do tình hình Covid-19, năm nay ca sĩ Nguyên Vũ sẽ cố gắng tiếp tục những sản phẩm âm nhạc của mình. Dự án lần này được xem như lời chúc của ê-kíp gửi đến khán giả năm mới thật an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. "Và trong giai đoạn cả thế giới đang vất vả gồng mình với đại dịch, xin cầu nguyện cho tất cả mọi người được bình an, đón một năm mới với thật nhiều điều may mắn", Nguyên Vũ chia sẻ.