Nhà báo huyền thoại của nước Mỹ Barbara Walters qua đời ở tuổi 93

Theo TMZ, nhà báo Barbara Walters qua đời ngày 30.12 ở thành phố New York. Không có thêm chi tiết được tiết lộ. Kênh ABC, nơi Walters làm việc nhiều năm, cũng xác nhận tin này.

Barbara Walters gốc Do Thái, sinh ngày 25.9.1929, là con một chủ hộp đêm ở Boston. Bà vươn lên dẫn đầu ngành báo chí nước Mỹ trong nhiều thập kỷ trước. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sarah Lawrence năm 1953, bà nhanh chóng nhận công việc viết lách cho chương trình Chào buổi sáng của kênh CBS.

Năm 1974, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên dẫn chương trình Today của đài NBC sau hơn một thập kỷ làm việc tại đây. Walters bắt đầu làm việc với tư cách là một nhà nghiên cứu và nhà văn, sau đó dần dần đạt được những bài báo ngày càng qui mô hơn, bao gồm cả lần đi du lịch với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Jacqueline Kennedy.

Sau đó vào năm 1976, sau khi xây dựng được một lượng lớn người theo dõi, bà giành được hợp đồng trị giá 1 triệu USD với ABC để đồng dẫn chương trình The Evening News. Bà nhanh chóng trở thành phóng viên truyền hình được trả lương cao nhất vào thời điểm đó và là người phụ nữ đầu tiên đưa tin buổi tối trên một kênh truyền hình lớn.

Barbara Walters bắt đầu làm phóng viên cho kênh 20/20 thuộc ABC vào năm 1979 và trở thành người đồng dẫn chương trình cùng với Hugh Downs vào năm 1984. Bà vẫn là nhân vật cố định của chương trình đêm khuya suốt 25 năm cho đến 2004.

Trong sự nghiệp kéo dài từ năm 1953 đến 2015, Walters từng giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu bao gồm 4 giải Emmy, Giải Thành tựu trọn đời, Giải Lucy dành cho phụ nữ trong điện ảnh, Giải Truyền thông Xuất sắc của GLAAD...

Ngày 15.6.2007, Walters nhận một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Tên của bà cũng xuất hiện trong Trò chơi ô chữ của tờ The New York Times ngày 23.1.1995. Năm 2008, bà được vinh danh với Giải thưởng Huyền thoại Disney trao cho những người có đóng góp xuất sắc cho hãng Walt Disney - công ty sở hữu kênh ABC. Cùng năm đó, bà nhận được Giải thưởng Thành tựu trọn đời từ Chương trình nghị sự dành cho phụ nữ ở New York. Ngày 21.9.2009, Walters được vinh danh với Giải thưởng Thành tựu trọn đời tại Lễ trao thưởng Emmy về Tin tức và Phim tài liệu thường niên lần thứ 30 tại Trung tâm Lincoln của thành phố New York.

Phỏng vấn vô số nhân vật lừng danh thế giới

Barbara Walters từng phỏng vấn vô số biểu tượng Hollywood, những nhân vật văn hóa đại chúng hấp dẫn và nhiều tổng thống từ Richard Nixon, Jimmy Carter đến Barack Obama. Bà là thành viên của đoàn báo chí tháp tùng Richard Nixon trong chuyến đi lịch sử tới Trung Quốc năm 1972. Bà cũng phỏng vấn Donald Trump và Joe Biden khi chưa phải là tổng thống.





Tháng 11.1977, bà có một cuộc phỏng vấn chung với Tổng thống Ai Cập Anwar Al Sadat và Thủ tướng Israel Menachem Begin. Những cuộc phỏng vấn của bà với các lãnh đạo thế giới là một biên niên sử hậu bán thế kỷ 20, bao gồm Quốc vương Iran Mohammad Reza Pahlavi và vợ ông Farah Pahlavi; Boris Yeltsin và Vladimir Putin (Nga); Giang Trạch Dân (Trung Quốc); Margaret Thatcher (Anh); Fidel Castro (Cuba), Indira Gandhi (Ấn Độ), Muammar al-Gaddafi (Libya), Vua Hussein (Jordan), Vua Abdullah (Ả Rập Xê Út), Tổng thống Venezuela Hugo Chávez...

Các cuộc phỏng vấn khác với những người có ảnh hưởng bao gồm biểu tượng nhạc pop Michael Jackson, nữ diễn viên Katharine Hepburn, Tổng biên tập tạp chí Vogue Anna Wintour... Tuy nhiên Walters nói cuộc trò chuyện với Robert Smithdas - người đàn ông mù điếc đã dành cả đời để cải thiện cuộc sống của những người đồng cảnh ngộ - là cuộc phỏng vấn truyền cảm hứng nhất trong sự nghiệp.

“Tôi không muốn xuất hiện trên một chương trình khác hay leo lên một ngọn núi khác”, bà từng nói với tờ Los Angeles Times về việc giải nghệ. “Thay vào đó, tôi muốn ngồi trên một cánh đồng đầy nắng và ngưỡng mộ những người phụ nữ tài năng”.

Walters kết hôn bốn lần. Lần đầu với Robert Henry Katz từ năm 1955 đến 1957. Sau đó, bà lập gia đình với Lee Guber từ năm 1963 đến 1976 rồi đến Merv Anderson từ năm 1981 đến 1984 và tái hôn với chính Anderson từ năm 1986 đến năm 1992.

“Tôi không hề nghĩ mình giỏi trong chuyện hôn nhân. Có thể là sự nghiệp với tôi quá quan trọng. Có thể tôi là một người khó chung sống với chồng và dường như ở một mình thì tốt hơn. Tôi không cô đơn, tôi chỉ sống một mình thôi”, Barbara Walters giải thích trong một chương trình đặc biệt phát trên kênh ABC về cuộc đời mình

Làm mẹ cũng là một trở ngại đối với Walters. Bà cùng chồng lúc bấy giờ là Guber đã nhận nuôi một bé gái vào năm 1968. Họ đặt tên con là Jackie theo tên chị gái của Walters.

Walters thừa nhận duy trì mối quan hệ mẹ con tốt đẹp không phải lúc nào cũng dễ dàng vì Jackie chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Bà cho biết điều hối tiếc nhất trong đời là đã không dành nhiều thời gian hơn cho con.

““Tôi quá bận rộn với sự nghiệp. Đó là vấn đề muôn thuở. Và, bạn biết đấy, trên giường bệnh, bạn sẽ hối tiếc, 'Ước gì tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình', và tôi thực sự cảm thấy như vậy. Tôi mong sao được dành nhiều thời gian hơn cho con gái Jackie của mình”, Barbara Walters thổ lộ.

Cindi Berger, đại diện của Barbara Walters chia sẻ: “Bà ấy đã sống một cuộc đời không hối tiếc. Bà là người tiên phong không chỉ cho các nhà báo nữ mà còn cho tất cả phụ nữ”.