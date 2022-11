Nhà cái lớn lo sợ tuyển Anh vô địch World Cup 2022

World Cup luôn thu hút sự quan tâm lớn từ những người đánh cược, hoàn toàn trái ngược với sự kiện thể thao toàn cầu chu kỳ 4 năm khác là Olympic, một nhà cái hàng đầu của Anh nói với AFP. Những người đánh cược sẽ chú ý đến Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Qatar khai màn từ ngày 20.11 và đặt cược vào các nhà cái trên toàn thế giới hoặc đặt cược trực tuyến.

Olympic có thể thu hút khán giả truyền hình toàn cầu để so sánh với World Cup nhưng với 32 môn thể thao khác nhau, nhưng nó không kích thích được sự thèm muốn của người cá cược. David Stevens, người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng của các nhà cái Coral, nói với AFP: “Cho đến nay, World Cup là sự kiện cá cược lớn nhất mà chúng tôi thấy, không thể so sánh với Olympic, sự kiện hầu như không gây ra sự gợn sóng nào đối với những người đánh cược. Các ước tính về doanh thu toàn cầu tại World Cup này rất khác nhau. Mặc dù chúng tôi sẽ không bao giờ biết con số chính xác, nhưng nó sẽ lên tới hàng tỉ USD trên khắp thế giới, do sức hấp dẫn sâu rộng của World Cup, từ châu Mỹ đến châu Á và tất cả các nơi khác".

William Woodhams, Giám đốc điều hành của nhà cái lâu đời nhất thế giới Fitzdares, chia sẻ: "Bóng đá là một thị trường cá cược phát triển mạnh, lớn nhất ở châu Âu và World Cup rất phổ biến với những người chơi cá cược thông thường cho đến những người chơi cá cược chuyên nghiệp hoặc dày dạn kinh nghiệm".

Woodhams và Stevens đều cho biết thời điểm bắt đầu các trận đấu, với mốc giờ Qatar muộn hơn nước Anh 3 giờ và Tây Âu 2 giờ, cũng là một điểm thuận lợi cho các tay cá cược châu Âu cũng như các nhà cái. Kịch bản thân thiện với thời gian này cũng sẽ giúp Woodhams tin rằng sẽ tăng đáng kể số lượng cá cược trực tiếp trong một trận đấu. Ông nói: “Đây có thể sẽ là kỳ World Cup đầu tiên mà thị trường trong trận chiếm ít nhất 1/3 tổng số tiền cược. Nó khiến 90 phút trở thành một trải nghiệm thú vị hơn".





Đối với Stevens, nỗi sợ hãi lớn nhất về mặt kinh doanh là tuyển Anh giành chức vô địch tại Qatar và cũng như nếu Xứ Wales - đội góp mặt World Cup đầu tiên kể từ năm 1958 - tiến xa tại giải đấu.

Stevens nói: “Một chiến thắng cho đoàn quân của HLV Gareth Southgate là một khả năng thực sự, và cùng với đó là khoản tiền thưởng trị giá hàng triệu bảng cho những người đánh cược yêu nước. Sẽ có lợi cho chúng tôi khi có những ứng cử viên như Brazil và Argentina tranh chức, bởi những đội này sẽ có những người ủng hộ họ. Điều đó nói rằng, chúng tôi đã phần nào tránh được một chiến thắng tại World Cup của Anh kể từ năm 1966".

Stevens cũng vẽ nên kịch bản trong mơ của mình rằng trận chung kết World Cup 2022 sẽ định đoạt trên chấm luân lưu, vì hầu hết những người đặt cược đều đặt cược vào đội chiến thắng chung cuộc sau 90 phút. "Sẽ là một vài tuần trọng đại, bây giờ tất cả những gì chúng ta cần là trận chung kết giữa Anh và Brazil, và vâng, bạn đã đoán ra rồi đấy, Brazil sẽ thắng trên chấm phạt đền sau khi hòa 0-0!", Stevens dự đoán.