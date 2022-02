Nhà cho thuê trung tâm TP.HCM đìu hiu

Cầu vượt 550 hoàn thành sẽ giải quyết vấn nạn kẹt xe của khu vực cửa ngõ kết nối TP.Dĩ An và TP.Thuận An, tạo tiền đề cho trung tâm TP.Dĩ An hình thành nên diện mạo chỉn chu của một đô thị dịch vụ thương mại sầm uất.