Nhà cổ 150 tuổi nhiều lần lên phim

Lam Yên
17/08/2025 05:39 GMT+7

Nhà cổ Bình Thủy (142 - 144 Bùi Hữu Nghĩa, P.Bình Thủy, Cần Thơ) là một trong những công trình tiêu biểu cho kiến trúc Đông Dương ở Nam kỳ đầu thế kỷ 20.

Năm 1870, ông Dương Văn Vị xây căn nhà 5 gian bằng gỗ quý tại đây. Đến đầu thế kỷ 20, con ông Vị là Dương Chấn Kỷ cho xây mới lại toàn bộ, đến năm 1911 thì hoàn thành.

Được cất theo kiểu truyền thống Nam bộ, căn nhà (ngang 22 m, dài 16 m) gồm 3 phần: nhà trước (nơi tiếp khách), nhà giữa (không gian thờ), và nhà sau (tiếp khách nữ). Bộ khung nhà gồm 24 cột gỗ căm xe, cà chất, cao 4 - 6 m.

Nhiều "tuyệt chiêu" dân gian đã được áp dụng trong quá trình xây dựng căn nhà này. Theo thông tin dán tại đây, trước khi lót nền gạch bông, chủ nhà đã cho rắc một lớp muối hột dày 10 cm (nhằm xua đuổi côn trùng, tà khí). Tường gạch kết dính bằng vôi ô dước (gồm vôi sống, cát mịn, bột vỏ sò và nhựa cây ô dước) để tăng khả năng chống thấm, bảo vệ công trình. Ngói có 3 lớp, lớp dưới nhúng vôi bột trắng tạo cảm giác sáng sủa, nhẹ nhàng khi nhìn lên trần.

Nhà cổ bình thủy 150 tuổi: Di sản văn hóa và bối cảnh điện ảnh nổi bật - Ảnh 1.

Mặt tiền có thức cột và họa tiết trang trí theo lối Tây phương - Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Công trình pha trộn nét hiện đại Tây phương và truyền thống Đông phương. Nhà trước 5 gian, trang trí theo phong cách Tây Âu. Nền lát gạch bông nhập từ Pháp, đèn treo Tây Âu, bộ bàn ghế chế tác theo kiểu Louis 15 ở miền Nam. Ở đây có treo chân dung chủ nhân Dương Chấn Kỷ được đúc bằng sành, tráng men (kỹ thuật làm ảnh gốm tráng men rất phổ biến ở Pháp và Trung Quốc cuối thế kỷ 19).

Dù vậy, nơi trang trọng nhất vẫn là không gian thờ rất thuần Việt. Hệ bao lam và liên ba chạm khắc mai, lan, cúc, trúc, các loài vật, trái cây… ngăn giữa nhà trước và nhà giữa. Trong nhà vẫn còn nhiều đồ xưa có giá trị như: đèn đường đốt bằng dầu cao hơn 3 m của Pháp thế kỷ 18, bộ trà Tùng Đình, bộ Ngũ Liễu, chén Tuyên Đức niên phụng sản xuất cách đây hơn 500 năm…

Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia này từng là bối cảnh của bộ phim Pháp Người tình nổi tiếng (đạo diễn J.J Annaud), Những nẻo đường phù sa (đạo diễn Châu Huế và Trần Ngọc Phong), Công tử Bạc Liêu (đạo diễn Lý Minh Thắng)…

Nhà cổ bình thủy 150 tuổi: Di sản văn hóa và bối cảnh điện ảnh nổi bật - Ảnh 2.

Lối lên nhà chính - Ký họa của Nguyễn Thị Ngọc Nghi


