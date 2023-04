Nhà dân ở TP.Thủ Đức bị trộm 3 máy tính và điện thoại

Ngày 6.4, Công an P.Phước Long A đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ nhà dân trên địa bàn bị mất trộm.

Tài sản bị mất trộm bao gồm 3 máy tính (khoảng 70 triệu đồng) và 1 điện thoại (khoảng 30 triệu đồng), tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 100 triệu đồng.

Hiện trường vụ trộm đột nhập nhà ông T. T.D.K

Sáng 5.4, ông N.T.T (43 tuổi, quê Thái Bình, ngụ TP.HCM) thức dậy thì phát hiện đồ đạc bên trong căn nhà của mình ở khu phố 5, P.Phước Long A bị xáo trộn. Tại hiện trường, nhiều vật dụng, sổ sách rơi vương vãi dưới đất.

Tiếp đó, ở khu vực sân trước, cốp xe máy hiệu Vespa của ông cũng bị lục tung lên, nhiều ví, giấy tờ, đồ đạc bị vứt dưới đất.

Qua kiểm tra, ông T. phát hiện bị mất 3 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Vụ việc sau đó được ông T. trình báo công an. Công an P.Phước Long A đã tiếp nhận vụ việc, trích xuất camera an ninh.

2 kẻ trộm lục tài sản ở khu vực sân trước CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh từ camera, khoảng 2 giờ 28 ngày 5.4, có 2 người đàn ông đội nón kết màu tối, đeo khẩu trang, mặc quần dài, áo dài tay đột nhập vào nhà ông T., lục cốp xe máy lấy được điện thoại. Cả hai sau đó phá khóa cửa chính, vào bên trong nhà, lấy thêm 3 máy tính xách tay rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện vụ trộm đang được lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ.