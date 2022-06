Nhà đấu giá Christie's chào bán cuốn ‘Harry Potter’ phiên bản đầu tiên

Ấn phẩm Harry Potter độc đáo này là một trong 500 bản bìa cứng của cuốn sách được in lần đầu vào năm 1997. 300 bản trong số đó đã được gửi đến các thư viện. Cuốn sách đang được Christie's bán trong sự kiện The Art of Literature: Loan and Selling Exhibition sắp diễn ra.

Mark Wiltshire, một chuyên gia về sách in và đồng quản lý triển lãm The Art of Literature nói với Reuters: “Có một vài điều dường như đã sai trong quá trình sản xuất sách. Ví dụ, trên bìa sau, viết sai từ 'philosphers', thiếu chữ 'o'. Ngoài ra, ở trang 53, trong danh sách các mục 'Những học sinh nào được yêu cầu mang theo… đến trường Hogwarts', câu 'một cây đũa phép' được lặp lại hai lần”.

Trong khi tác giả J.K.Rowling hoàn toàn vô danh vào thời điểm đó, cuốn sách về thế giới phép thuật của phù thủy và pháp sư đã trở thành một cú hit lớn trên toàn thế giới, tạo ra cả một series phim lớn.





Wiltshire nói: “Theo nhiều cách, cuốn sách này là ký ức kỳ diệu đối với rất nhiều người và đó là điều khiến nó trở nên đáng mơ ước”.

Sự kiện The Art of Literature: Loan and Selling Exhibition của nhà đấu giá Christie’s mở cửa cho công chúng từ ngày 7 đến 15.6.