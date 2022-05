Nhà đầu tư chứng khoán ‘3 không’ loay hoay tìm hướng đi

Đầu tư chứng khoán không hề dễ dàng

Khi thị trường chứng khoán giảm mạnh kể từ đầu tháng 4, Thái Linh mới nhận ra đầu tư chứng khoán là không dễ dàng. Tài khoản của cô nhân viên văn phòng làm việc ở quận 3 này đã giảm đến hơn 30% trong tháng 4, dù chỉ số VN-Index chung chỉ giảm 8,4%. Từ khi thị trường giảm, Linh không thể tập trung làm việc, cứ mỗi sáng làm việc lại mở bảng điện theo dõi, khiến công việc chính bị xao nhãng.

Chứng khoán tăng trưởng nóng trong hai năm qua nhờ sự hỗ trợ của mặt bằng lãi suất huy động giữ ở mức thấp. Trong năm ngoái, nhiều cổ phiếu ở mức giá “trà đá” đã tăng mạnh, tạo ra sự ảo tưởng đầu tư chứng khoán là dễ dàng với nhiều người, đặc biệt là người trẻ. Ngược lại, thị trường giảm mạnh như hiện nay cũng giúp mọi người nhận ra hiện thực phũ phàng rằng, không phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian và kinh nghiệm để bắt đầu sự nghiệp đầu tư chứng khoán.

Dù vậy, về dài hạn, đi cùng đà tăng trưởng kinh tế, chứng khoán nói chung vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn với dòng tiền lớn và có tính thanh khoản cao. Thách thức của những nhà đầu tư “3 không” ở trên là đi tìm phương án đầu tư phù hợp cho bản thân.

Chứng chỉ quỹ - điểm khởi đầu phù hợp

Trên thực tế, không có phương pháp đầu tư cố định cho tất cả. Đầu tư chứng khoán đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tính kỷ luật cao. Rõ ràng điều này không dành cho số đông, đặc biệt là những nhân viên văn phòng, người dân lao động và cả sinh viên học sinh.

Dù vậy, có một phương pháp tiếp cận đơn giản và an toàn đối với những nhà đầu tư F0, đó là “đứng trên vai người khổng lồ”, bằng cách ủy thác đầu tư thông qua việc mua chứng chỉ quỹ. Ưu điểm của chứng chỉ quỹ là rủi ro thấp, ít bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường, dễ dàng tham gia và có tính thanh khoản cao.

Hình thức này trên thực tế đã có từ rất lâu và rất phổ biến trên thế giới, nhưng vẫn chưa phổ biến ở Việt Nam vì nhiều lý do.

Một lý do quan trọng là nhiều nhà đầu tư ham làm giàu nhanh nên không muốn bỏ tiền vào các quỹ đầu tư, vốn đặt yếu tố an toàn vốn lên hàng đầu. Trong khi đó, các quỹ đầu tư thường mang đến tỷ suất lợi nhuận bình quân dài hạn tốt hơn là lãi suất tiết kiệm ngân hàng. Do đó, việc mua chứng chỉ quỹ là điểm khởi đầu phù hợp với các F0 chứng khoán.





Một lý do khác khiến sân chơi chứng chỉ quỹ chưa phổ biến là vì kênh phân phối chưa đa dạng, chủ yếu là công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán hay ngân hàng.

Còn ngày nay, việc đầu tư chứng chỉ quỹ đã dễ dàng hơn rất nhiều khi có sự tham gia của các fintech, các nền tảng đa dịch vụ. Chẳng hạn, ứng dụng ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) hồi đầu tháng 4 công bố hợp tác với Công ty quản lý quỹ Dragon Capital (DCVFM).

Sản phẩm hợp tác đầu tiên của hai bên là giúp khách hàng có thể đầu tư vào Quỹ DCIP do Dragon Capital quản lý ngay trên ngân hàng số Cake. Đây là quỹ mở thiết kế đặc biệt cho các nhu cầu đầu tư ngắn hạn (dưới 1 năm) với mức sinh lãi kỳ vọng cao hơn lãi suất tiết kiệm ngân hàng (khoảng 6%/năm). Nhà đầu tư có thể linh hoạt đầu tư và rút tiền bất kỳ lúc nào.

Mặt khác, nhà đầu tư cũng chỉ cần góp 10.000 đồng là có thể tham gia thị trường. Bằng cách này, bất kỳ ai cũng có thể tham gia đầu tư mà không cần nhiều đến kiến thức chứng khoán, cũng như là điểm khởi đầu tốt cho các nhà đầu tư F0, thay vì ngay lập tức chi ra số tiền lớn để bỏ vào thị trường.

Có thể nói, đầu tư chứng chỉ quỹ ngày nay dễ như “ăn bánh” và những ứng dụng như Cake đang giúp đại chúng hóa các sản phẩm đầu tư tài chính. Trong tương lai, đại diện Cake và cả Dragon Capital cho biết sẽ có nhiều sản phẩm với khẩu vị đầu tư đa dạng hơn, mang đến lựa chọn đầu tư đa dạng hơn cho tất cả mọi người.

