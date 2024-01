Nhà đầu tư phục dựng chợ nổi Cái Bè bất ngờ vì được duyệt quá nhanh

Đó là chia sẻ của ông Phan Xuân Anh, đại diện Công ty TNHH Du Ngoạn Việt (TP.HCM) tại buổi họp mặt doanh nghiệp du lịch "Tiền Giang - Nơi cuối cùng nguồn Mekong" vào ngày 11.1 do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tham quan, trao đổi các doanh nghiệp trưng bày sản phẩm tại "Tiền Giang - Nơi cuối nguồn MeKong" BẮC BÌNH

Theo ông Xuân Anh, Công ty Du Ngoạn Việt đã đầu tư hạ tầng du lịch và khai thác có hiệu quả tại Tiền Giang từ hơn 10 năm qua. Cuối năm 2023, công ty triển khai ý tưởng phục dựng lại mô hình chợ nổi Cái Bè tại cồn Tân Phong (H.Cai Lậy) thì rất nhanh dự án được chính quyền các cấp tại tỉnh Tiền Giang thông qua. Đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Tiền Giang cũng tích cực hỗ trợ lập và triển khai dự án.

Tuy nhiên, để tận dụng được lợi thế sông nước của tỉnh Tiền Giang, ông Phan Xuân Anh cũng đề nghị lực lượng chức năng tỉnh cần xử lý mạnh tay đối với một số địa điểm du lịch không đảm bảo vệ sinh môi trường; các hành vi vứt rác xuống sông, thậm chí là xác chết động vật… Bởi việc này dù là thiểu số nhưng rất dễ "mất điểm" trong mắt du khách.

Xuồng trái cây với sự hội tụ của các loại trái cây thế mạnh của tỉnh Tiền Giang - "Vương quốc trái cây" của cả nước BẮC BÌNH

Trong khi đó, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, cho rằng tuy Tiền Giang vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi rất thuận lợi để phát triển du lịch nhưng muốn thu hút mạnh khách du lịch thì cần phát triển cơ sở hạ tầng, tập trung mở các nhà hàng đạt chuẩn, tạo sắc thái riêng phù hợp với văn hóa địa phương. Đặc biệt là nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân lực, trong đó cần đặc biệt trao đổi kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Bà Lê Thị Bé Phượng, Phó chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho hay, năm 2024 chủ đề công tác năm được Thành ủy Mỹ Tho chọn là đẩy mạnh toàn diện chuyển đổi số, tạo bước phát triển đột phá du lịch. Cũng trong năm nay, TP.Mỹ Tho sẽ cải tạo lại cảnh quan du lịch cồn Thới Sơn. Ngoài ra, UBND TP.Mỹ Tho đã chỉ đạo Công an TP.Mỹ Tho và công an xã Thới Sơn tăng cường đảm bảo an ninh trật tự để an toàn cho du khách, đặc biệt là xử lý nạn cò, chèo kéo khách du lịch. Đồng thời, đối với các sản phẩm dịch vụ du lịch mới (câu cá) thì tăng cường giới thiệu sản phẩm.

Đàn ca tài tử là một sản phẩm du lịch độc đáo của tỉnh Tiền Giang BẮC BÌNH

Ông Võ Phạm Tân, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Tiền Giang thông tin, để giữ chân du khách ở lại nghỉ đêm, tỉnh Tiền Giang đã triển khai Đề án thu hút khách du lịch. Địa phương cũng đã có những sản phẩm như phố đi bộ, nghe đờn ca tài tử trên sông du thuyền và thưởng thức ẩm thực…

Theo ông Tân, thời gian tới, Sở VH-TT-DL Tiền Giang sẽ phối hợp với các địa phương chỉnh trang lại các vấn đề môi trường còn đang tồn tại. Trong đó, giải pháp chính là gắn chặt yếu tố về môi trường vào các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới hoặc nông thôn mới nâng cao tại các xã. Bên cạnh đó, là hỗ trợ, khuyến khích các hộ dân trồng các loại hoa dọc tuyến đường dân sinh; củng cố lại các tuyến đò chèo trong các nghiệp đoàn, tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến sông, kênh, rạch để tạo ấn tượng đối với khách du lịch đến trải nghiệm sông nước Tiền Giang.