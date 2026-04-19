Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã thực hiện mua 4 ngày liên tục trong tuần qua với tổng khối lượng 13,43 tấn. Trong phiên giao dịch cuối tuần qua, Quỹ SPDR đã thực hiện mua thêm 7,71 tấn vàng, nâng lượng vàng nắm giữ lên 1.060,62 tấn.

Nhà đầu tư thế giới tăng cường mua vàng, bạc

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp quỹ này mua vào trong tuần qua sau khi bán ra 5,23 tấn vào đầu tuần. Lượng vàng mà quỹ này nắm giữ hiện cao nhất từ cuối tháng 3 đến nay.

Tương tự với bạc, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) tăng thêm 42,29 tấn bạc trong phiên giao dịch cuối tuần, lượng bạc nắm giữ lên 15,31 triệu tấn.

Trong tuần qua, quỹ này thực hiện mua vào 3 ngày với tổng khối lượng 74,62 tấn, 2 ngày còn lại thực hiện bán ra 54,97 tấn.

Lực mua vàng, bạc trên thị trường thế giới gia tăng vào những ngày cuối tuần đã kéo giá vàng lên cao. Kết thúc tuần qua, vàng thế giới đóng cửa ở mức 4.831 USD/ounce (có thời điểm lên gần 4.890 USD/ounce), tăng khoảng 200 USD/ounce so với mức giá đầu tuần. Đà tăng này giúp vàng ghi nhận mức tăng giá 340 USD/ounce trong vòng một tháng trở lại đây, tương đương lên giá 7,55%.

Tương tự, giá bạc cũng đã tăng hơn 3% trong ngày cuối tuần, lên 80,7 USD/ounce.

Ngược lại, giá vàng trong nước biến động khá chậm trong tuần qua, điều này khiến mức đắt đỏ được rút ngắn lại, vàng miếng SJC cao hơn thế giới còn 18,4 triệu đồng/lượng thay vì trên 20 triệu đồng/lượng những tuần trước đó.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 18,4 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Các công ty như SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… mua vào vàng miếng SJC với giá 168,5 triệu đồng, bán ra 172 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, Công ty Doji… mua vào 168,5 triệu đồng, bán ra 171,5 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng giá 500.000 đồng/lượng trong tuần qua, trong khi vàng nhẫn không thay đổi.

Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đã liên tục được thu hẹp. Nếu như vào cuối tháng 3, mức chênh còn trên 30 triệu đồng/lượng, thì sang đầu tháng 4 đã giảm xuống còn khoảng 24 - 26 triệu đồng/lượng. Đến giữa tháng 4, con số này tiếp tục lùi về vùng 19 - 22 triệu đồng/lượng và chốt tuần qua chỉ còn hơn 18 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thế giới cũng đã tăng hơn 3% trong ngày cuối tuần ẢNH: TN

Theo dự báo, trong thời gian tới, mức chênh lệch này có thể tiếp tục co hẹp về khoảng 12 - 13 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh đó, vàng được nhận định không còn là kênh đầu tư quá "sáng cửa" trong năm 2026, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.