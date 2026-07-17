Nhà điêu khắc Trần Thanh Nam giữ chức Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM

Sáng 17.7, tại Trung tâm Hội nghị TP.HCM, Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham dự của 257 đại biểu đại diện cho các địa phương sau sáp nhập của siêu đô thị TP.HCM.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát biểu tại đại hội Ảnh: Q.TRÂN

Đại hội đại biểu Hội Mỹ thuật TP.HCM lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2026 - 2031) với sự tham gia của 257 đại biểu

Ảnh: Q.TRÂN

Phát biểu tổng kết nhiệm kỳ VIII (2020 - 2025), Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM Nguyễn Xuân Tiên cho biết đây là giai đoạn đặc biệt với nhiều biến động, khi cả nước vừa vượt qua đại dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan như thiên tai, bão lũ. Dù đối mặt không ít khó khăn, Hội đã linh hoạt điều chỉnh phương thức hoạt động, duy trì các chuyến đi thực tế, trại sáng tác, triển lãm và quảng bá tác phẩm.

Theo ông Tiên, đến nay Hội Mỹ thuật TP.HCM có 866 hội viên, hoạt động trong 6 ngành chuyên môn và 16 câu lạc bộ ở nhiều lĩnh vực.

Ra mắt BCH Hội Mỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ mới

Với phương châm "Nghệ thuật gắn liền với thực tế cuộc sống", Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu, sáng tác, triển lãm, đồng thời đóng góp ý kiến chuyên môn cho các công trình mỹ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa và xã hội.

Trong 5 năm qua, Hội tổ chức 50 trại sáng tác và 254 cuộc triển lãm, quy tụ 7.470 tác giả trong và ngoài nước, giới thiệu đến công chúng 22.249 tác phẩm gồm tranh, tượng, sắp đặt cùng nhiều khuynh hướng nghệ thuật mới.

Những kết quả trên cho thấy quy mô hoạt động sôi nổi của Hội Mỹ thuật TP.HCM trong nhiệm kỳ qua, đồng thời góp phần khẳng định vai trò của một trong những hội chuyên ngành có bề dày truyền thống của văn học - nghệ thuật TP.HCM.

Triển lãm Hai đường thẳng song song - một điểm đến của hai họa sĩ Phan Oánh và Đặng Thị Dương tại Hội Mỹ thuật TP.HCM

Ảnh: Q.TRÂN

Ghi nhận những kết quả Hội Mỹ thuật TP.HCM đạt được trong nhiệm kỳ qua, bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, đề nghị Hội tiếp tục cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và phát triển toàn diện con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bà kỳ vọng Hội tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình mỹ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đẩy mạnh hoạt động sáng tác, nâng cao năng lực chuyên môn, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, đặc biệt là lực lượng trẻ.

Bên cạnh đó, Hội cần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong sáng tác, lưu trữ, quảng bá tác phẩm, đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Ra mắt BCH Hội Mỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ mới do nhà điêu khắc Trần Thanh Nam (thứ 6 từ trái sang) giữ chức Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM Ảnh: Q.TRÂN

Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhà điêu khắc Trần Thanh Nam được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội; họa sĩ Nguyễn Văn Quý (Siu Quý) giữ chức Phó chủ tịch chuyên trách; hai Phó chủ tịch không chuyên trách là họa sĩ Lâm Chí Trung và nhà điêu khắc Lê Lang Biên. Họa sĩ Đoàn Minh Ngọc được bầu làm Trưởng ban Kiểm tra Hội Mỹ thuật TP.HCM.