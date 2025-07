Nhà điều tra hiện tượng siêu nhiên qua đời sau chuyến 'thăm' búp bê Annabelle

Dan Rivera (54 tuổi) là cựu chiến binh, làm việc về nghiên cứu và điều tra hiện tượng huyền bí trong hơn 10 năm qua, đặc biệt liên quan đến búp bê Annabelle.

Theo hồ sơ điều phối của quận Adams, đội cứu thương đến một khách sạn ở Gettysburg (nơi ông lưu trú khi ông hiện chuyến lưu diễn Devils on the Run) hô hấp nhân tạo Rivera.

Rivera đang đi lưu diễn ở Gettysburg để giới thiệu Annabelle, con búp bê có tên Raggedy Ann mà Hiệp hội Nghiên cứu tâm linh New England mô tả là "bị quỷ ám".

Dan Rivera qua đời ở tuổi 54 ẢNH: INSTAGRAM

Hiệp hội Nghiên cứu tâm linh New England cũng xác nhận cái chết của Rivera vào ngày 14.7, trong một bài đăng trên Facebook, mô tả ông là một người bạn và đối tác thường xuyên.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn và đang cố gắng vượt qua nỗi mất mát này. Dan muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình và giáo dục mọi người về hiện tượng siêu nhiên. Lòng tốt và niềm đam mê của anh ấy đã chạm đến trái tim của tất cả những người quen biết anh. Cảm ơn sự ủng hộ và những lời động viên chân thành của các bạn trong thời điểm khó khăn này", đại diện Hiệp hội bày tỏ.

Chuyến lưu diễn Devils on the Run tại Gettysburg do nhóm lưu diễn Ghostly Images of Gettysburg tổ chức tại Trại trẻ mồ côi Soldiers National vào cuối tuần qua, theo tờ Evening Sun.

Cũng theo tờ Evening Sun đưa tin Rivera đã góp phần tạo nên sự quan tâm cho chuyến lưu diễn nhờ những video TikTok lan truyền mà ông đồng sản xuất, thu hút hàng triệu lượt xem. Rivera cũng từng sản xuất, tư vấn cho series phim ma ám 28 Days Haunted phát trên Netflix, theo IMDb.



Ghostly Images of Gettysburg đăng tải một tuyên bố trên tờ People về cái chết của Rivera vào ngày 15.7, với nội dung: "Ghostly Images of Gettysburg rất vinh dự được tổ chức chuyến lưu diễn Devils on the Run nổi tiếng toàn quốc vào cuối tuần qua, với sự góp mặt của một vật thể huyền thoại và các nhà điều tra uy tín từ Hiệp hội Nghiên cứu tâm linh New England. Trong chuyến thăm, nhóm đã trải qua một mất mát to lớn với sự ra đi đột ngột của Dan Rivera. Di sản của ông sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai.

Búp bê Annabelle đang được trưng bày tại Bảo tàng huyền bí Warren (Mỹ) ẢNH: ALAMY

Dan là nhân vật lỗi lạc trong cộng đồng nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên, sẽ được ghi nhớ vì lòng tốt và sự lãnh đạo của ông. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của Dan. Trong lúc thương tiếc sự ra đi của một người bạn thân thiết, chúng tôi xin khẳng định lại cam kết của mình trong việc bảo tồn lịch sử phong phú và những cuộc chạm trán huyền bí đã làm nên sự phi thường của Gettysburg".

Theo trang web của hội, Rivera đã làm công việc nghiên cứu và điều tra hiện tượng huyền bí trong hơn 10 năm, đồng thời cho biết thêm ông sinh ra và lớn lên ở Bridgeport, Connecticut, sau đó phục vụ trong quân đội Mỹ.

Nguyên nhân cái chết của Rivera vẫn chưa được tiết lộ. Tờ People đã liên hệ với Hiệp hội Nghiên cứu tâm linh New England, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Adams và Văn phòng Điều tra tử thi quận Adams để biết thêm thông tin.

Nguồn gốc búp bê Annabelle

Theo hiệp hội, nguồn gốc của con búp bê này bắt đầu từ năm 1968, khi một sinh viên học y tá được tặng con búp bê và mang nó đến ngôi nhà nơi cô sống cùng bạn.

Búp bê Annabelle trong series phim The Conjuring, Annabelle ẢNH: IMDB

"Gần như ngay lập tức, 2 người bạn cùng phòng nhận thấy những hiện tượng kỳ lạ với con búp bê và được giới thiệu đến một nhà ngoại cảm. Người này nói với họ rằng con búp bê này là nơi trú ngụ của linh hồn một cô gái trẻ tên là Annabelle....", đại diện hiệp hội cho biết.

Tổ chức này cũng thông tin thêm, những người sáng lập gồm 2 nhà điều tra hiện tượng siêu nhiên, Ed và Lorraine Warren, đã được triệu tập và xác định Annabelle bị quỷ ám. Họ đã lấy con búp bê ra khỏi nhà, cất giữ trong một chiếc hộp thủy tinh "để chứa linh hồn ma quỷ".

Câu chuyện về Annabelle dẫn đến sự ra đời của loạt phim kinh dị The Conjuring, Annabelle...