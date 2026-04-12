Nhà ga quốc tế T2 Đà Nẵng: Năm thứ ba liên tiếp đạt chuẩn 5 sao Skytrax

Skytrax chứng nhận Nhà ga T2 do Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) vận hành, tiếp tục đạt 5 sao năm thứ ba liên tiếp

Theo Skytrax, Nhà ga T2 duy trì tiêu chuẩn cao ở các hạng mục cốt lõi gồm không gian nhà ga, khu vực chờ, vệ sinh, hệ thống thông tin hành khách, tiện ích dịch vụ và trải nghiệm số.

Skytrax cũng cho rằng lượng hành khách tăng trưởng, nhất là vào giờ cao điểm, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trải nghiệm nếu không có giải pháp mở rộng hạ tầng kịp thời.

Hành khách được đặt ở trung tâm xuyên suốt toàn bộ hành trình tại nhà ga

Dấu mốc này có ý nghĩa đặc biệt khi AHT chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo: nâng công suất nhà ga từ 4 lên 6 triệu hành khách/năm.

Đây là dự án chiến lược trong bối cảnh Nhà ga T2 đang chịu áp lực khai thác lớn nhất từ trước đến nay.

"Áp lực thực tế: Nhà ga T2 có công suất thiết kế 4 triệu khách/năm. Riêng năm 2025, nhà ga phục vụ hơn 6,8 triệu lượt khách, vượt công suất hơn 70%".

Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó tổng giám đốc AHT, thay mặt AHT bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành của lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị hoạt động tại sân bay. Những đóng góp thiết thực này tạo nền tảng vững chắc cho hành trình nâng tầm Nhà ga T2.

Đặc biệt, kết quả đánh giá năm 2026 ghi nhận sự cải thiện vượt bậc tại khu vực Hải quan. So với năm 2025, điểm đánh giá thời gian xử lý hàng chờ tăng từ 1,5 lên 4,5 điểm, trong khi điểm hiệu quả vận hành tăng từ 1,5 lên 4,0 điểm.

Nhà ga T2 tặng hoa nữ hành khách dịp 8.3

Skytrax đồng thời đánh giá cao khả năng chủ động mở thêm làn xử lý trong giờ cao điểm. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp giữa AHT và lực lượng Hải quan cửa khẩu trong việc nâng cao trải nghiệm hành khách quốc tế.

"Việc giữ vững tiêu chuẩn 5 sao Skytrax 3 năm liên tiếp là niềm tự hào rất lớn của AHT, nhưng trên hết đó là trách nhiệm. Khi lượng hành khách tiếp tục tăng trưởng mạnh, áp lực lên hạ tầng và chất lượng phục vụ ngày càng lớn hơn. Mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là nhu cầu về công suất khai thác, mà còn là điều kiện tiên quyết để chúng tôi tiếp tục giữ vững chuẩn dịch vụ quốc tế, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của hành khách và giữ vững vị thế của Đà Nẵng là cửa ngõ quốc tế của khu vực", ông Đỗ Trọng Hậu, Phó tổng giám đốc AHT.

Nhà ga T2: Không gian văn hóa sống vượt ngoài tiêu chuẩn dịch vụ

Không dừng lại ở các tiêu chuẩn quốc tế, AHT hướng tới mục tiêu trở thành nhà ga hiếu khách bậc nhất Việt Nam với slogan "Trọn lòng hiếu khách".

T2 là nơi hành khách cảm nhận rõ bản sắc miền Trung ngay từ khi đặt chân vào nhà ga

Để hiện thực hóa định vị đó, AHT tiếp tục đẩy mạnh chiến lược trải nghiệm tổng thể, hệ thống các hoạt động bài bản thành hệ sinh thái trải nghiệm thống nhất, kết nối chặt chẽ giữa vận hành, thương hiệu và văn hóa.

Trong đó AHT hợp tác với các nhà sáng tạo nghệ thuật chuyên nghiệp để phát triển không gian triển lãm nghệ thuật, biểu diễn đương đại, workshop và các điểm chạm di sản, được bố trí theo một logic trải nghiệm nhất quán từ khu vực check-in đến cổng lên máy bay.

Bên cạnh đó, các khu vực cổng tích hợp chủ đề di sản và thiên nhiên miền Trung, mang lại cho hành khách quốc tế cảm nhận sâu sắc về vùng đất.

Những nỗ lực trên thay cho tấm lòng hiếu khách của AHT và đội ngũ để hành khách chủ động trải nghiệm, vượt ra ngoài các tiêu chuẩn dịch vụ truyền thống.

AHT và Nhà ga T2 với sứ mệnh phát triển tiêu chuẩn dịch vụ hàng không quốc tế

3 năm liên tiếp đạt chuẩn 5 sao Skytrax là minh chứng cho năng lực vận hành và giữ cam kết chất lượng dịch vụ của AHT, đồng thời đặt nền móng chững chắc để Nhà ga T2 tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, góp phần củng cố và nâng tầm vị thế Đà Nẵng - cửa ngõ hàng không quốc tế tin cậy và điểm đến du lịch giàu bản sắc.