Nhà ga tiên phong làm thủ tục tự động 100%

Nhà ga T2 - Sân bay quốc tế Đà Nẵng 2 năm liên tiếp 2024, 2025 được chứng nhận 5 sao của Skytrax Ảnh: H.V

Trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi mạnh mẽ cách con người di chuyển và kết nối, Sân bay quốc tế Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong bằng việc ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại vào vận hành và phục vụ hành khách. Năm 2024 đánh dấu một bước tiến quan trọng khi Công ty AHT đã hợp tác cùng FPT Software để triển khai mô hình sân bay thông minh tại Nhà ga T2, góp phần nâng tầm trải nghiệm cho du khách quốc tế. Đặc biệt, AHT sẽ tài trợ 8 cửa xuất nhập cảnh tự động cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an, triển khai theo hai giai đoạn. Trong đó, 4 cửa đầu tiên đã được bàn giao và chính thức đưa vào hoạt động ngay sau lễ bàn giao ngày 20.3.2025, 4 cửa còn lại sẽ tiếp tục được lắp đặt và hoàn tất trong thời gian tới. Với cột mốc này, Sân bay quốc tế Đà Nẵng trở thành nhà ga đầu tiên tại Việt Nam hoàn thiện quy trình làm thủ tục tự động 100% từ lúc check-in đến khi boarding lên máy bay.

Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm hành khách mà còn thể hiện cam kết của sân bay trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu hóa vận hành, mang đến sự thuận tiện tối đa cho hành khách.

Công nghệ tiên tiến nâng cao trải nghiệm

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành của sân bay mà còn mang đến một hành trình suôn sẻ hơn cho mỗi hành khách. Tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, hành khách có thể dễ dàng hoàn tất thủ tục với hệ thống quầy tự làm thủ tục (Self Check-in Kiosk), sau đó gửi hành lý nhanh chóng tại quầy tự gửi hành lý (Self Bag-drop). Các bước kiểm tra an ninh và xuất nhập cảnh cũng được rút ngắn đáng kể nhờ hệ thống cổng kiểm soát tự động (Autogate), giúp tiết kiệm thời gian chờ. Cuối cùng, hành khách có thể lên máy bay một cách liền mạch qua cửa khởi hành tự động (Auto Boarding Gate), giảm thiểu thao tác thủ công và tối ưu thời gian di chuyển.

Không chỉ dừng lại ở đó, sân bay còn trang bị hệ thống video call kiosk và màn hình tra cứu thông tin đa ngôn ngữ, giúp hành khách dễ dàng tìm kiếm thông tin về chuyến bay, dịch vụ và tiện ích. Đây cũng là kênh kết nối quan trọng để sân bay tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ.

Ngoài ra, hệ thống camera AI được triển khai tại các khu vực làm thủ tục nhằm đo lường mật độ hành khách theo thời gian thực, cung cấp dữ liệu trực tuyến cho bộ phận điều hành nhằm nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tiết, giảm ùn tắc và tối ưu hóa thời gian làm thủ tục.

Nhà ga T2 được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh chim hải âu Ảnh: H.V

Với những bước tiến mạnh mẽ trong cải thiện chất lượng dịch vụ, Nhà ga T2 - Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã vinh dự đạt chứng nhận tiêu chuẩn 5 sao của Skytrax trong năm 2024 và 2025, khẳng định vị thế hàng đầu trong khu vực và tại Việt Nam.

Hòa nhịp cùng "Kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu, thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế với tốc độ tăng trưởng ổn định.

Sự đổi mới không ngừng tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục là một trong những cửa ngõ hàng không hiện đại và tiên tiến nhất khu vực, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng không quốc tế.