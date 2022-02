Nhà hàng bị tố 'chặt chém', chủ đòi tạt cả tô canh vào mặt du khách

Ngày 9.2, UBND TX.Ninh Hòa cho biết đã giao cho đơn vị quản lý thị trường, UBND xã Ninh Ích phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ thông tin trên mạng xã hội tố một nhà hàng ở khu vực đèo Rọ Tượng có hành vi “chặt chém” du khách vào dịp Tết vừa qua.

Sáng cùng ngày, một tài khoản trên mạng xã hội đăng thông tin nhà hàng “chặt chém”, thu hút hàng chục ngàn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Theo đó, tài khoản H.G đăng trên mạng xã hội Facebook việc anh cùng gia đình chạy xe ô tô từ Huế vào Nha Trang (Khánh Hòa) du lịch vào ngày 6.2 (tức là ngày mùng 6 Tết âm lịch). Gia đình ghé vào một nhà hàng nằm ngay biển báo “đèo Rọ Tượng” ăn cơm.

Tại đây, thấy nhà hàng chỉ để tên món ăn và không niêm yết giá nên gia đình cẩn thận hỏi giá của các món và được nhà hàng tư vấn ăn cơm đĩa, 1 đĩa 50.000 đồng và quán dọn gì ăn đấy. Nhà hàng dọn lên 4 đĩa cơm có thịt heo luộc và ít thịt kho và 1 tô canh cá ngừ. Đến khi tính tiền, quán này báo 4 đĩa cơm 200.000 đồng, 3 lon nước 60.000 đồng và tô canh 150.000 đồng.

Theo tài khoản này, họ bất ngờ vì chủ quán tính tiền tô canh đến 150.000 đồng và cứ tưởng đó là tiêu chuẩn đi kèm 4 dĩa cơm. Ngoài ra, tô canh đó khách cũng không ăn vì không hợp khẩu vị. “Trong khi đang lời qua tiếng lại để trao đổi thì chủ quán bê nguyên tô canh ra đòi tạt lên người chúng tôi, đồng thời lớn giọng nói không trả tiền thì cũng đừng mong rời khỏi quán”, người này phản ánh.





Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, tài khoản H.G cho biết những gì đăng tải trên mạng xã hội là sự thật: "Trong những ngày Tết, mỗi đĩa cơm đắt hơn mấy chục nghìn chúng tôi vẫn vui vẻ trả tiền, nhưng việc ép chúng tôi trả tiền cho món chúng tôi không gọi và có thái độ “cơm tù” thì không thể chấp nhận".

“Thấy bất an, nhóm khách hàng đành trả tiền và rời đi. Tuy nhiên, do mấy đứa con nhỏ khóc thét lúc hoảng loạn, chúng tôi dừng lại trước cổng quán để dỗ dành các cháu thì có người đàn ông to cao tay cầm cục đá lớn đi đến bảo chúng tôi không rời đi sẽ ném vỡ kính xe”, người này nói thêm.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết sở chưa nhận được phản ánh. Ngành du lịch chỉ mới biết qua mạng xã hội và hiện nay phía UBND TX.Ninh Hòa cũng đã có chỉ đạo xác minh làm rõ, nếu có sẽ xử lý nghiêm.