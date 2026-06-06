Nhà hàng chay Shamballa tiếp tục được Michelin vinh danh

Tối 4.6 tại Hà Nội, Michelin Guide chính thức công bố danh sách tuyển chọn năm 2026 dành cho Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Đây được xem là mùa giải thành công nhất của ẩm thực Việt Nam kể từ khi Michelin Guide đặt chân đến Việt Nam vào năm 2023, khi lần đầu tiên có tới 11 nhà hàng đạt một sao Michelin.

Theo Michelin Guide, danh sách năm nay gồm 193 cơ sở ăn uống, trong đó có 11 nhà hàng một sao Michelin, 72 địa chỉ Bib Gourmand, 110 cơ sở Michelin Selected và 3 nhà hàng đạt Michelin Green Star về phát triển bền vững.

Giữa hàng trăm cái tên được vinh danh, Shamballa Vegetarian Restaurant tiếp tục góp mặt trong danh sách Bib Gourmand, hạng mục dành cho những nhà hàng có chất lượng món ăn tốt với mức giá hợp lý. Tại lễ trao giải, chị Trần Thị Ngọc Diệp, nhà sáng lập Shamballa, đã trực tiếp lên sân khấu nhận chứng nhận từ Michelin Guide.

Chị Trần Thị Ngọc Diệp, nhà sáng lập Shamballa Vegetarian Restaurant, nhận chứng nhận Michelin Bib Gourmand 2026 tại Hà Nội tối 4.6

Chia sẻ sau khi nhận giải, chị Diệp cho biết cảm thấy rất vui và tự hào khi nhà hàng tiếp tục được Michelin ghi nhận. "Đây là sự ghi nhận quý giá cho những nỗ lực không ngừng của cả đội ngũ trong việc duy trì chất lượng món ăn, dịch vụ và trải nghiệm của thực khách. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến khách hàng đã luôn yêu thương, ủng hộ Shamballa trong suốt thời gian qua. Danh hiệu này cũng là động lực để nhà hàng tiếp tục hoàn thiện và mang đến những bữa ăn ngon với giá trị tốt nhất", chị nói.

Việc được Michelin vinh danh hai năm liên tiếp không đến từ một món ăn riêng lẻ mà là kết quả của sự ổn định trong toàn bộ trải nghiệm mà nhà hàng mang lại. Từ việc lựa chọn nguyên liệu đầu vào, cải tiến kỹ thuật chế biến, duy trì hương vị nhất quán cho đến chất lượng phục vụ, mọi khâu đều được đội ngũ chú trọng mỗi ngày. "Việc giữ được những tiêu chuẩn đó mỗi ngày là yếu tố quan trọng giúp nhà hàng tiếp tục được Michelin ghi nhận", chị Diệp chia sẻ.

Về tên gọi, "Shamballa" hay "Shambhala" là tên một vương quốc huyền thoại trong Phật giáo Tây Tạng, được xem là miền đất của sự bình an, giác ngộ và hạnh phúc. Triết lý đó cũng trở thành nguồn cảm hứng để nhà hàng xây dựng không gian, thực đơn và trải nghiệm dành cho thực khách.

Michelin Guide từng mô tả Shamballa là một "ốc đảo chay thanh bình". Tại cơ sở Đà Nẵng, cẩm nang ẩm thực danh tiếng này đặc biệt nhắc đến cánh cửa gỗ cổ, những hiện vật mang hơi hướng Tây Tạng cùng khu vườn trồng thảo mộc được sử dụng trực tiếp trong chế biến món ăn.

Tại TP.HCM, Shamballa phát triển theo mô hình "chốn bình yên giữa lòng thành phố" để thực khách có thể tạm gác lại sự hối hả của đô thị để tận hưởng một bữa ăn trong không gian thư thái. Điểm nhấn mới nhất của thương hiệu là cơ sở vừa khai trương tại số 20 Lê Lai, P.Bến Thành, TP.HCM.

Shamballa vừa đưa vào hoạt động cơ sở mới tại số 20 Lê Lai, nằm trong một căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi ở trung tâm TP.HCM

Nhà hàng được đặt trong một căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi mang đậm dấu ấn kiến trúc Đông Dương. Từ mặt tiền bên ngoài, công trình vẫn giữ được nhiều nét nguyên bản với các chi tiết kiến trúc cổ đặc trưng. Bên trong, không gian được cải tạo theo hướng giao thoa giữa nét hoài cổ và phong cách đương đại. Những mảng tường cũ, đèn lồng Á Đông, nội thất gỗ cùng các khoảng ban công mở nhìn xuống phố tạo nên cảm giác vừa gần gũi vừa sang trọng.

Thực đơn cũng là yếu tố giúp nhà hàng tạo được dấu ấn riêng với thực khách. Shamballa theo đuổi hướng ẩm thực thực vật hiện đại, kết hợp nguyên liệu địa phương với cảm hứng từ nhiều nền ẩm thực châu Á.

Shamballa theo đuổi mô hình ẩm thực thực vật hiện đại, chú trọng nguyên liệu và trải nghiệm của thực khách

Sau khi xuất hiện trong Michelin Guide, lượng khách quốc tế đến với Shamballa tăng đáng kể. Nhiều du khách nước ngoài lựa chọn các nhà hàng được Michelin giới thiệu như một phần trong hành trình khám phá văn hóa và ẩm thực địa phương.

Shamballa muốn quảng bá ẩm thực chay Việt Nam đến với nhiều thực khách trong và ngoài nước

"Lượng khách tăng lên đáng kể, đặc biệt là khách quốc tế và những thực khách có xu hướng tìm kiếm các địa chỉ được Michelin giới thiệu. Điều đó mang lại cơ hội nhưng cũng tạo áp lực trong việc duy trì chất lượng dịch vụ và món ăn", chị Diệp cho biết.

Chi nhánh nhà hàng ở Đà Nẵng

Hiện nay, Shamballa đã phát triển thành hệ thống gồm ba nhà hàng tại TP.HCM và Đà Nẵng, gồm cơ sở mới tại 20 Lê Lai, nhà hàng tại 31 Lý Tự Trọng và cơ sở bên sông Hàn ở Đà Nẵng. Sự mở rộng này cho thấy sức hút ngày càng lớn của mô hình ẩm thực chay hiện đại mà thương hiệu đang theo đuổi.