Nhà hàng nào tiếp quản mặt bằng ẩm thực đắc địa tại trung tâm TP.HCM?

Nguồn: RASA
10/02/2026 08:58 GMT+7

Sau khi một mặt bằng ẩm thực lớn tại khu trung tâm TP.HCM (quận 1 cũ) đóng cửa, vị trí này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường. Tọa lạc trên trục đường Mạc Đĩnh Chi, khu đất được xem là 'điểm vàng' của hoạt động kinh doanh nhà hàng nhờ lợi thế giao thông và mật độ khách cao.

Việc một không gian ẩm thực quen thuộc khép lại cũng đặt ra câu hỏi: thương hiệu nào đủ tiềm lực và bản sắc để tiếp quản, đồng thời làm mới trải nghiệm tại địa điểm từng được xem là sôi động bậc nhất khu vực?

Nhà hàng nào tiếp quản mặt bằng ẩm thực đắc địa tại trung tâm TP.HCM? - Ảnh 1.

Nhà hàng này sẽ chính thức khai trương vào ngày 15.2.2026

Câu trả lời là RASA, thương hiệu buffet lẩu rau nấm cao cấp vừa công bố khai trương chi nhánh thứ hai tại địa chỉ 90 - 92 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP.HCM. Khác với xu hướng khai thác tối đa sự náo nhiệt thường thấy ở các vị trí trung tâm, RASA chọn hướng tiếp cận riêng khi theo đuổi mô hình ẩm thực "ngon và lành", tập trung vào trải nghiệm thanh đạm, cân bằng và tốt cho sức khỏe.

Không gian nhà hàng được thiết kế với tông vàng ánh kim chủ đạo, kết hợp các chi tiết kiến trúc tinh tế, tạo cảm giác sang trọng nhưng không xa cách. Mô hình buffet lẩu rau nấm của RASA chú trọng vào các loại nấm quý và rau củ hữu cơ tuyển chọn kỹ lưỡng. Nước dùng được ninh hoàn toàn từ rau củ, mang vị ngọt tự nhiên, thanh nhẹ nhưng vẫn đủ chiều sâu, hướng tới nhóm thực khách theo đuổi lối sống lành mạnh giữa nhịp sống đô thị bận rộn.

Theo kế hoạch, RASA chính thức mở cửa đón khách từ ngày 15.2.2026, kỳ vọng trở thành điểm hẹn ẩm thực mới cho những bữa ăn sum vầy, thư thả tại khu trung tâm TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

