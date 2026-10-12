Nhà hoàn thiện, tiện ích hiện hữu, sẵn sàng trải nghiệm CaraWorld

Từ bản vẽ đến thực tế trải nghiệm của khách hàng

Tại sự kiện bàn giao ngày 10.10, những chiếc chìa khóa đầu tiên của Sông Town được trao đến khách hàng tại hai tiểu khu Hy Lạp và Ma-rốc. Với những người đã dành thời gian tìm hiểu, cân nhắc và lựa chọn sản phẩm từ trước, việc trực tiếp bước vào căn nhà hoàn thiện là dịp để kiểm chứng những kỳ vọng ban đầu, đồng thời bắt đầu lên kế hoạch sử dụng thực tế.

Mỗi căn nhà phố biển Sông Town đều có hồ bơi riêng, đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng lẫn khai thác kinh doanh cho khách hàng

Hai tiểu khu tạo dấu ấn riêng bằng phong cách kiến trúc khác biệt. Hy Lạp mang cảm hứng Địa Trung Hải với sắc trắng, điểm nhấn xanh cobalt và đường nét thanh lịch. Trong khi đó, Ma-rốc nổi bật với gam màu đất nung, hệ cửa vòm cùng các chi tiết trang trí giàu bản sắc. Sự đa dạng này tạo thêm lựa chọn cho khách hàng theo sở thích thẩm mỹ và mục đích sử dụng.

Dấu ấn kiến trúc Bắc Phi với gam màu trầm ấm, tinh tế tại nhà phố biển tiểu khu Ma-rốc

Một trong những điểm đáng chú ý tại đợt bàn giao là tiêu chuẩn hoàn thiện nội thất, giúp chủ sở hữu giảm bớt các bước chuẩn bị ban đầu. Thay vì tiếp nhận một căn nhà cần hoàn thiện nhiều hạng mục, khách hàng có thể trực tiếp kiểm tra hiện trạng, lên kế hoạch bố trí công năng và chuẩn bị đưa nhà vào sử dụng theo nhu cầu.

Nhiều khách hàng hài lòng về tiêu chuẩn bàn giao của chủ đầu tư KN Cam Ranh

Ông Bùi Huy Tứ Hải, khách hàng đến từ TP.HCM, lựa chọn ba căn nhà phố biển liền kề tại tiểu khu Ma-rốc. Theo định hướng của ông, việc sở hữu các căn nhà cạnh nhau tạo thuận lợi cho quá trình bố trí công năng và cân nhắc những phương án khai thác lưu trú, dịch vụ trong tương lai.

"Gia đình tôi lựa chọn CaraWorld để nghỉ dưỡng lẫn đầu tư vì hiện tại hạ tầng Cam Ranh đang rất phát triển, chỉ vài tiếng đi ô tô cũng như tầm vài phút từ sân bay về dự án. Tôi rất hài lòng khi trực tiếp nhận bàn giao nhà, tôi có thể kiểm tra mức độ hoàn thiện, hình dung cách bố trí từng không gian và chủ động hơn trong kế hoạch triển khai. Việc các căn nằm liền kề nhau cũng giúp tôi thuận tiện hơn khi tính toán công năng tổng thể", ông Hải chia sẻ.

Ông Bùi Huy Tứ Hải cùng gia đình nhận bàn giao ba căn nhà phố biển Ma-rốc

Với ông Nguyễn Đạt Phong, khách hàng đến từ Hà Nội, căn nhà tại tiểu khu Hy Lạp được lựa chọn để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình, đồng thời cân nhắc phương án khai thác lưu trú khi không sử dụng. Bên cạnh kiến trúc, ông quan tâm đến vị trí ven biển, môi trường nghỉ dưỡng tại Cam Ranh và định hướng phát triển tổng thể của CaraWorld.

Ông Nguyễn Đạt Phong đánh giá cao chất lượng thi công lẫn cách bài trí nội thất tại căn nhà phố biển Hy Lạp sau khi nhận bàn giao

"Tôi lựa chọn Sông Town vì muốn có một không gian riêng để gia đình nghỉ ngơi, đồng thời có thể cân nhắc khai thác lưu trú khi không sử dụng. Khi nhận nhà thực tế, tôi có thể trực tiếp kiểm tra nội thất, chất lượng hoàn thiện và hình dung rõ hơn kế hoạch sử dụng. Tiến độ bàn giao cũng là yếu tố quan trọng, giúp tôi chủ động hơn trong những bước tiếp theo", ông Phong cho biết.

Còn anh Lê Chí Tuyển (Hà Nội) – khá ấn tượng với sự đầu tư và bàn giao chỉn chu của chủ đầu tư khi toàn bộ nội thất, trang thiết bị bàn giao đến từ các thương hiệu lớn và uy tín. Gia đình anh cũng rất hài lòng ngay từ khi theo dõi nhịp thi công cho đến khoảnh khắc nhận bàn giao.

Anh Lê Chí Tuyển cho biết sẽ cùng gia đình nghỉ dưỡng tại đây ngay sau khi nhận nhà

Những chia sẻ từ khách hàng cho thấy trải nghiệm nhận nhà không chỉ nằm ở diện mạo kiến trúc, mà còn ở mức độ hoàn thiện và khả năng chuyển tiếp sang giai đoạn sử dụng. Đây cũng là những yếu tố giúp chủ sở hữu chủ động hơn trong kế hoạch nghỉ dưỡng, bố trí không gian sinh hoạt hoặc chuẩn bị phương án kinh doanh phù hợp.

Hệ sinh thái tiện ích CaraWorld đang tiếp tục hoàn thiện

Bên cạnh căn nhà riêng, hệ sinh thái xung quanh là yếu tố được nhiều khách hàng cân nhắc khi lựa chọn Sông Town. Phân khu này nằm trong CaraWorld Cam Ranh, đô thị biển quy mô gần 800 ha tại Bãi Dài, nơi định hướng phát triển kết hợp lưu trú, nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí và thương mại dịch vụ.

Cụm sân thể thao đa năng là một trong những tiện ích hiện hữu tại CaraWorld góp phần gia tăng trải nghiệm lưu trú, nghỉ dưỡng cho cư dân

Trong hệ sinh thái hiện hữu, Wyndham Grand KN Cam Ranh mang đến lựa chọn nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế; sân golf KN Golf Links với 27 hố phục vụ nhu cầu chơi golf; cùng các hoạt động và tiện ích tại CaraBeach tạo thêm không gian trải nghiệm bên biển. Các tiện ích thể thao, ẩm thực và giải trí đang hoạt động cũng góp phần mở rộng lựa chọn cho cư dân, chủ sở hữu và du khách khi đến CaraWorld. Với những khách hàng sở hữu nhà để nghỉ dưỡng, hệ tiện ích này giúp đa dạng hóa hoạt động trong mỗi chuyến đi, từ thư giãn bên biển đến thể thao và trải nghiệm dịch vụ.



Nhiều khách hàng chọn nhà phố biển Sông Town vì CaraWorld có sân golf KN Golf Links và các tiện ích đang hoạt động, phù hợp nhu cầu nghỉ dưỡng và giải trí

Theo kế hoạch, sau đợt bàn giao đầu tiên tại hai tiểu khu Hy Lạp và Ma-rốc, hàng trăm căn nhà tại Sông Town dự kiến tiếp tục được bàn giao trong quý IV/2026. Tiến trình này tạo điều kiện để các chủ sở hữu từng bước triển khai kế hoạch sử dụng, đồng thời đưa thêm sản phẩm vào khai thác thực tế tại CaraWorld.

Với mô hình nhà phố biển hai mặt tiền theo định hướng "Nhà bên sông, phố bên Vịnh", Sông Town kết hợp không gian riêng tư với khả năng tiếp cận các trục phố thương mại và cảnh quan nội khu. Tùy theo vị trí căn nhà, nhu cầu cá nhân và điều kiện vận hành, chủ sở hữu có thể lựa chọn sử dụng làm ngôi nhà thứ hai, phục vụ lưu trú hoặc phát triển hoạt động dịch vụ.

Anh Nguyễn Văn Thắng (TP.HCM) cho biết đây sẽ là một không gian lý tưởng để gia đình anh nghỉ dưỡng vào mỗi cuối tuần

Từ những căn nhà đầu tiên được bàn giao, Sông Town bước sang một giai đoạn mới: nơi chất lượng sản phẩm được cảm nhận qua trải nghiệm thực tế của chủ nhân, còn hành trình sử dụng và khai thác tiếp tục gắn với sự hoàn thiện của hệ sinh thái CaraWorld Cam Ranh.