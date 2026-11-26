Mất răng không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây suy giảm chức năng ăn nhai, tiêu xương hàm và tác động lâu dài đến chất lượng cuộc sống. Trong bối cảnh nhu cầu phục hồi răng ngày càng tăng, cấy ghép Implant trở thành một trong những phương pháp điều trị được quan tâm nhờ khả năng phục hồi chức năng và thẩm mỹ gần với răng thật.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nha khoa, Nha khoa Hồng Phong (Nha Khoa BS Trần Xuân Thắng) được biết đến là một trong những trung tâm Implant hàng đầu TP.HCM

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Tại Nha khoa BS Trần Xuân Thắng, Implant là một trong những lĩnh vực chuyên môn được chú trọng đầu tư và phát triển. Được thành lập và dẫn dắt bởi Thầy thuốc ưu tú - BS.CKII Trần Xuân Thắng - Trưởng khoa Cấy ghép Implant, tại một bệnh viện lớn TP.HCM. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Implant, bác sĩ đã thực hiện hàng nghìn ca cấy ghép, trong đó có nhiều trường hợp mất răng phức tạp, tiêu xương hàm nghiêm trọng.

Tùy tình trạng lâm sàng, người bệnh được thăm khám, đánh giá cấu trúc xương hàm và xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp. Các kỹ thuật như Implant tức thì, nâng xoang, ghép xương, Implant xương gò má Zygomatic và phục hình toàn hàm All-on-4, All-on-6 được cân nhắc theo chỉ định chuyên môn.

Bên cạnh đội ngũ bác sĩ, Nha khoa BS Trần Xuân Thắng chú trọng đầu tư trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh, quy trình vô trùng và theo dõi sau điều trị nhằm hỗ trợ kiểm soát các yếu tố an toàn trong quá trình cấy ghép.

Với định hướng phát triển chuyên sâu và lấy người bệnh làm trung tâm, Nha khoa Hồng Phong tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị Implant, góp phần mang đến cơ hội phục hồi chức năng ăn nhai và sự tự tin cho người mất răng.