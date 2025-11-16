Nhà khoa học trẻ nói gì với lãnh đạo TP.HCM?

Nhằm biểu dương, động viên và lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên thành phố, đồng thời góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phục vụ phát triển thành phố, sáng 16.11, lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ, động viên các nhà khoa học trẻ đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025 đang nghiên cứu, học tập tại thành phố.

Tại chương trình, với khát khao cháy bỏng được cống hiến hết mình cho sự phát triển khoa học công nghệ của nước nhà và TP.HCM, các nhà nghiên cứu trẻ, những nữ sinh viên đã có nhiều chia sẻ, kỳ vọng và mong muốn gửi đến lãnh đạo TP.HCM.

Tiến sĩ Lê Quốc Việt, Phó trưởng Khoa Dược, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho rằng các nhà khoa học trẻ là nhân tố rất quan trọng để đẩy mạnh sự đột phá trong phát triển khoa học công nghệ. Chính vì vậy, tiến sĩ trẻ mong muốn và kỳ vọng thành phố sẽ có thêm những chương trình hỗ trợ nhà khoa học trẻ trong các đề tài nghiên cứu, đặc biệt là các đề tài nghiên cứu chuyển giao; có thêm sân chơi kết nối các nhà khoa học trẻ với nhau để tạo thành mạng lưới vững mạnh, có sự hợp tác. Vì theo tiến sĩ Việt, hiện nay khoa học công nghệ không còn đơn lẻ trong những lĩnh vực đơn ngành nữa mà đó là sự hợp tác đa ngành với nhau, từ đây mới tạo thành nền tảng và động lực vững mạnh cho phát triển khoa học công nghệ.

Tiến sĩ Lê Quốc Việt kỳ vọng thành phố sẽ có thêm những chương trình hỗ trợ nhà khoa học trẻ trong các đề tài nghiên cứu ẢNH: NỮ VƯƠNG

Cũng là một trong những Quả cầu vàng của năm nay, tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt, nghiên cứu viên Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến ĐH Quốc gia TP.HCM, mong muốn lãnh đạo thành phố có thêm nhiều đề tài đặt hàng để hỗ trợ các nhà khoa học có cơ hội phát triển các nhóm nghiên cứu trẻ tiềm năng của mình. Đồng thời, có thêm một số nguồn quỹ hỗ trợ các nhà khoa học trẻ tham gia các chuyến công tác, trao đổi ngắn hạn tại các đơn vị, trường, viện nghiên cứu quốc tế. Từ đó tăng cơ hội giao lưu, học hỏi cho các nhà khoa học trẻ.

Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt chia sẻ tại chương trình ẢNH: NỮ VƯƠNG

Từng trải qua quá trình nghiên cứu khi còn là sinh viên, tiến sĩ Đặng Thị Lệ Hằng, Phó trưởng phòng Công nghệ vật liệu y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đề xuất thành phố có thể có cơ chế thành lập các phòng thí nghiệm mở. Bởi theo tiến sĩ Lệ Hằng, hiện nay, nhà nước đầu tư rất nhiều cho các phòng thí nghiệm, tuy nhiên quy chế dùng chung thì chưa có. "Ngày xưa lúc còn là sinh viên để tiếp cận phòng thí nghiệm và sử dụng các trang thiết bị dùng chung là rất khó khăn, nên nếu được thành phố nên có cơ chế cho các phòng thí nghiệm mở, để tạo cơ hội thuận tiện nhất cho việc nghiên cứu khoa học của sinh viên", tiến sĩ Lệ Hằng mong muốn.

Những nữ sinh nhận được Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025 gửi gắm các mong muốn và kỳ vọng đến lãnh đạo TP.HCM ẢNH: NỮ VƯƠNG

Là một trong những cá nhân nhận được Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025, Võ Ngọc Minh Anh, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, khẳng định: "Hiện tại phụ nữ Việt Nam không chỉ còn đứng sau trong lĩnh vực khoa học công nghệ mà đang dần làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ và mạnh dạn dấn thân vào các lĩnh vực dẫn dắt như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ sinh học, tự động hóa…".

Minh Anh mong muốn thành phố mở rộng thêm các chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và đặc biệt là các đề tài có nữ sinh, phụ nữ làm chủ nhiệm. Bên cạnh đó, sẽ có hỗ trợ đối với những đề tài có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Đồng thời Minh Anh đề xuất thành phố nên xây dựng một cơ sở dữ liệu văn hóa mở để các trường, viện, doanh nghiệp cùng nhau thu nhập và sử dụng dữ liệu đó để xây dựng và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo hiểu sâu hơn về ngôn ngữ và bản sắc văn hóa Việt Nam…

Minh Anh khẳng định phụ nữ Việt Nam đang dần làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ và mạnh dạn dấn thân vào các lĩnh vực dẫn dắt như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ sinh học, tự động hóa ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trước những mong muốn, đề xuất của các nhà nghiên cứu trẻ, đại diện Sở Khoa học – Công nghệ, Thành đoàn, ĐH Quốc gia và các trường đã có những chia sẻ, giải đáp cặn kẽ.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, gửi lời chúc mừng và bày tỏ niềm tự hào đối với những bạn trẻ của TP.HCM đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025.

"Thành phố rất tự hào vì với các giải thưởng về nghiên cứu khoa học thì số lượng sinh viên, thầy cô giáo trẻ của thành phố lúc nào cũng chiếm một lực lượng rất đáng kể. Qua các năm số lượng càng ngày càng nhiều hơn, đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự sáng tạo, lòng kiên trì, bản lĩnh của chính các nhà nghiên cứu trẻ", bà Thúy khẳng định và nhìn nhận chính các bạn là lực lượng quan trọng đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ của thành phố.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, gửi lời chúc mừng và bày tỏ niềm tự hào đối với những bạn trẻ của TP.HCM đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025 ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bà Thúy cũng thông tin ngoài Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM đã đi vào hoạt động thì sắp tới, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của riêng ĐH Quốc gia để hỗ trợ cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên, các thầy cô, nhà khoa học trẻ…

Đồng thời, bà Thúy giao Sở Khoa học – Công nghệ phải xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM như là văn phòng hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho các nhà nghiên cứu, sinh viên có nhu cầu nghiên cứu, cần trao đổi hay kết nối. Đồng thời phải thông tin về các trường đại học nắm những "đặt hàng" của thành phố, để sinh viên, các nhà nghiên cứu trẻ biết được nhu cầu, mong muốn của thành phố, từ đó cùng tham gia thực hiện các nghiên cứu…