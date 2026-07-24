Nha khoa I-Dent Bình Thạnh nâng cấp toàn diện theo chuẩn quốc tế

Không chỉ đầu tư vào không gian khám chữa bệnh hiện đại, I-Dent còn đồng bộ công nghệ, quy trình điều trị và chất lượng dịch vụ, hướng đến xây dựng hệ sinh thái nha khoa tiên tiến, nơi chuyên môn và trải nghiệm khách hàng luôn được ưu tiên.

Điểm nhấn của lần nâng cấp này nằm ở không gian được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ sảnh đón tiếp, phòng tư vấn, phòng điều trị đến các khu vực chức năng đều được quy hoạch đồng bộ, khoa học, kết hợp giữa tính thẩm mỹ, công năng và riêng tư, mang đến trải nghiệm thuận tiện và thoải mái trong suốt quá trình điều trị.

Diện mạo mới của I-Dent Bình Thạnh

Song song đó, I-Dent tiếp tục đầu tư hệ thống công nghệ nha khoa hiện đại, ứng dụng các giải pháp chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị kỹ thuật số nhằm nâng cao độ chính xác và tối ưu hiệu quả điều trị.

Đại diện Nha khoa I-Dent cho biết, việc nâng cấp chi nhánh Bình Thạnh không chỉ là thay đổi diện mạo mà còn là bước tiến trong chiến lược phát triển mô hình nha khoa hiện đại, tiếp tục khẳng định định hướng lấy chất lượng điều trị làm nền tảng, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm.