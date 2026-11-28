Ngày 23.11.2026, Hệ thống Nha khoa I-Dent tổ chức Lễ công bố và đón nhận Kiểm định chất lượng y tế AACI (Mỹ), với sự tham dự của đại diện AACI tại Việt Nam, TS-BS.CKII Nguyễn Hiếu Tùng - Giám đốc chuyên môn Nha khoa I-Dent, cùng đội ngũ bác sĩ và các chuyên gia y tế đầu ngành.

Lễ công bố và trao kiểm định chất lượng y tế AACI cho Nha khoa I-Dent

Dấu mốc hai lớp kiểm chứng chất lượng quốc tế

Thành lập từ năm 2014 với hơn 12 năm kinh nghiệm, Nha khoa I-Dent định hướng xây dựng hệ thống nha khoa ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế dành cho người Việt, tập trung vào năng lực lâm sàng chuyên sâu, chất lượng dịch vụ và quy trình điều trị an toàn cho khách hàng.

Năm 2026, Nha khoa I-Dent đạt được "Hai lớp kiểm chứng chất lượng quốc tế" độc lập, tạo nên chuẩn mực an toàn y tế trong ngành nha khoa tại Việt Nam.

Trước khi đạt kiểm định chất lượng y tế AACI, Nha khoa I-Dent đã được Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI - British Standards Institution) chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn này bảo đảm chuỗi vận hành dịch vụ trên toàn hệ thống từ tiếp đón, quản lý bệnh án điện tử, truy xuất nguồn gốc vật liệu chính hãng cho đến bảo dưỡng trang thiết bị công nghệ cao đều diễn ra chuẩn xác, đồng bộ và liên tục cải tiến theo khung quản trị quốc tế.

Đại diện BSI tái trao chứng nhận ISO 9001:2025 cho Nha khoa I-Dent

Nha khoa I-Dent nâng tầm an toàn điều trị lên mức tối đa khi vượt qua kỳ kiểm định chất lượng y tế của AACI (American Accreditation Commission International) - tổ chức kiểm định y tế độc lập hàng đầu Mỹ. Khác với các tiêu chuẩn quản lý thông thường, chương trình kiểm định chuyên biệt cho nha khoa của AACI tập trung đánh giá trực tiếp vào năng lực thực hành lâm sàng của bác sĩ, quy tắc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng điều trị vô trùng độc lập, đảm bảo an toàn cho người bệnh và loại bỏ rủi ro lây nhiễm chéo.

Việc Nha khoa I-Dent đồng thời đạt ISO 9001 và AACI tạo nên hai lớp kiểm chứng bổ trợ chặt chẽ và mang lại giá trị bảo vệ toàn diện cho người bệnh.

Đại diện AACI trao kiểm định cho 3 chi nhánh Thạnh Mỹ Tây, An Đông và Gò Vấp

Từ tiêu chuẩn quốc tế đến giá trị thiết thực cho khách hàng

Đối với người bệnh, giá trị của các chứng nhận quốc tế không chỉ nằm ở sự ghi nhận từ các tổ chức độc lập mà còn ở cách những tiêu chuẩn này được triển khai trong hoạt động thăm khám và điều trị hằng ngày.

Tại Nha khoa I-Dent, định hướng đó được thể hiện qua bốn nguyên tắc: Đúng - Minh bạch - An toàn - Bền vững.

Đúng trong chẩn đoán và chỉ định trung thực, Nha khoa I-Dent kết hợp chặt chẽ giữa thăm khám lâm sàng, đánh giá tiền sử bệnh lý toàn thân và dữ liệu cận lâm sàng chuyên sâu. Kế hoạch điều trị được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học chuẩn xác cùng quy trình hội chẩn liên chuyên khoa, mang lại phương án can thiệp an toàn và phù hợp cho từng bệnh nhân.

Minh bạch về phương án điều trị, chi phí và quyền lợi của khách hàng. Với những khách hàng quan tâm trồng răng implant giá bao nhiêu, I-Dent luôn tư vấn rõ ràng về tình trạng răng miệng, loại trụ Implant và chi phí dự kiến, giúp khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp.

An toàn thông qua việc chú trọng kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý các nguy cơ trong quá trình khám chữa bệnh. Đặc biệt, với những kỹ thuật chuyên sâu như trồng răng implant toàn hàm, việc tuân thủ quy trình vô khuẩn và kiểm soát an toàn trong từng giai đoạn điều trị càng được chú trọng.

Bền vững với định hướng theo dõi kết quả điều trị định kỳ, chăm sóc sau điều trị và cải tiến chất lượng dịch vụ lâu dài.

Đoàn AACI kiểm tra các thiết bị, cơ sở vật chất vào ngày thẩm định chính thức tại Nha khoa I-Dent

Bên cạnh việc chuẩn hóa hệ thống quản lý và quy trình điều trị, Nha khoa I-Dent đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, chứng chỉ hành nghề chính quy được đào tạo bài bản và tu nghiệp chuyên sâu tại nước ngoài. Với nền tảng kiến thức vững chắc cùng kinh nghiệm lâm sàng, đội ngũ bác sĩ giữ vai trò nòng cốt trong việc chẩn đoán, xây dựng phác đồ và trực tiếp theo dõi quá trình điều trị của từng bệnh nhân.

Song song đó, I-Dent đầu tư các công nghệ kỹ thuật số hiện đại như CT Cone Beam 3D, máy quét dấu răng iTero Lumina và phần mềm ClinCheck, hỗ trợ bác sĩ phân tích dữ liệu chính xác hơn, cá nhân hóa kế hoạch điều trị và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Đại diện AACI, BSI và các bác sĩ Trưởng khoa tại I-Dent cùng chụp hình kỷ niệm

Với định hướng "Đặt chữ Tâm lên hàng đầu", Nha khoa I-Dent xác định việc đạt đồng thời ISO 9001 và AACI là nền tảng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ.

Dấu mốc ngày 23.11.2026 không chỉ ghi nhận hành trình phát triển của một hệ thống nha khoa Việt Nam mà còn thể hiện cam kết theo đuổi những chuẩn mực quốc tế chất lượng được kiểm chứng độc lập, hướng đến mục tiêu mang lại trải nghiệm chăm sóc răng miệng an toàn, minh bạch và bền vững cho người Việt.