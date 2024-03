Nha khoa I-Dent - Sự lựa chọn uy tín của hàng ngàn kiều bào

Để nhận được sự tin tưởng của khách hàng kiều bào, nha khoa I-Dent không ngừng nỗ lực ứng dụng hệ thống công nghệ, trang thiết bị hiện đại và nâng cao chất lượng dịch vụ trong thăm khám, điều trị.

Ứng dụng công nghệ, trang thiết bị đại

Nha khoa I-Dent chuyển giao nhiều công nghệ tiên tiến từ các tập đoàn lớn trên thế giới như: công nghệ định vị Implant M-Guide từ MIS Đức, công nghệ trồng răng toàn hàm All On từ Nobel Thụy Điển, công nghệ Pro Arch từ Straumann Thụy Sĩ, công nghệ CAD/CAM CNC từ Imes-Icore Đức; giúp điều trị thành công và an toàn cho nhiều kiều bào có tình trạng bệnh khó, phức tạp.

I-Dent sở hữu Labo chế tác răng sứ riêng, rút ngắn thời gian chờ đợi với các kiều bào có quỹ thời gian hạn hẹp. Đồng thời đảm bảo nguồn gốc phôi sứ chính hãng, chất lượng và thẩm mỹ của từng chiếc răng sứ phục hình.

Ngoài ra, nha khoa còn chú trọng đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như: máy CT Conebeam 3D, máy cắm trụ Implant, phần mềm Simplant… hỗ trợ cho quá trình chẩn đoán, điều trị được chính xác và nhanh chóng.

Cô Elizabeth Thái Trương (Việt kiều Mỹ) cho biết cô khá bất ngờ khi đến thăm khám ở I-Dent. Từ cơ sở vật chất đến công nghệ, máy móc đều hiện đại không thua kém ở nước ngoài.

Cô Elizabeth Thái Trương là khách hàng thân thiết của I-Dent

Đội ngũ bác sĩ tu nghiệp nước ngoài, chuyên môn cao

Một trong những yếu tố quan trọng để nhiều khách kiều bào tin chọn I-Dent là bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, tốt nghiệp từ ĐH Y dược TP HCM, từng tu nghiệp ở Pháp, Canada… hoặc có thâm niên lâu năm trong nghề. Nổi bật có Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Hiếu Tùng với 20 năm kinh nghiệm, từng tu nghiệp chuyên sâu về Implant hơn 10 năm tại ĐH Aix-Marseille, Pháp. Bác sĩ Tùng là chuyên gia điều trị những trường hợp mất răng khó và phức tạp, bệnh nhân mắc các bệnh lý nền… với tỷ lệ thành công cao.

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Hiếu Tùng

Lên phác đồ điều trị từ xa cho các kiều bào

Để giúp các kiều bào có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thời gian và chi phí, nha khoa I-Dent thực hiện dịch vụ lên phác đồ điều trị từ xa, thiết kế phù hợp với lộ trình về nước của từng khách hàng. Khách hàng được biết trước về: tình trạng răng miệng, phương án điều trị, thời gian điều trị và tổng chi phí.

Chất lượng quốc tế, chi phí Việt Nam

Hệ thống nha khoa I-Dent là một trong số ít nha khoa được Vương quốc Anh cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 về chất lượng dịch vụ. Đây là yếu tố quan trọng giúp tạo niềm tin và uy tín đối với bệnh nhân, đặc biệt là đối với kiều bào lựa chọn về nước làm răng.

Bên cạnh chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế thì chi phí phù hợp với đa số người Việt cũng là lợi thế của I-Dent. Tại đây, chi phí của tất cả dịch vụ đều được tính trọn gói và không phát sinh trong lúc làm răng. Giá dịch vụ ở I-Dent được nhiều kiều bào đánh giá là hợp lý và thanh toán nhẹ nhàng hơn với chương trình hỗ trợ thanh toán theo từng giai đoạn điều trị.

"Hai vợ chồng cô chú cùng làm răng ở I-Dent. Chú thì trồng Implant toàn hàm, cô thì bọc răng sứ và kết quả đều thành công mỹ mãn. Khi về Úc, cô chú nhất định sẽ giới thiệu bạn bè về I-Dent để làm răng", cô Nam Thi Mai (Việt kiều Úc) chia sẻ.

Vợ chồng cô Nam Thi Mai và chú Nguyễn Đình Nam (Việt kiều Úc)

Với tinh thần làm việc tận tâm, tận tình, tận lực, cùng chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, nha khoa I-Dent chính là điểm đến uy tín cho các khách hàng kiều bào có nhu cầu về nước làm răng thẩm mỹ hoặc điều trị bệnh lý.