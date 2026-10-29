Nha Khoa Kim: Dấu mốc 10 năm, tiếp nối hành trình chăm sóc nụ cười Việt

Với nhiều người, nỗi lo khi làm răng không chỉ là đau. Họ muốn biết trụ Implant có chính hãng không, chiếc răng sứ ở trong miệng nhiều năm được làm từ đâu, niềng răng bao lâu thì thấy kết quả và có phát sinh chi phí hay không.

Tại dấu mốc 10 năm, những băn khoăn ấy được Nha Khoa Kim giải đáp qua quy trình rõ ràng, minh bạch nguồn gốc vật liệu và hồ sơ để khách hàng dễ dàng đối chiếu.

Quy mô đi cùng sự đồng bộ

Theo Nha Khoa Kim, hệ thống hiện có 33 phòng khám tại 8 tỉnh, thành, hơn 800 nhân sự, trong đó có 162 bác sĩ chuyên khoa. Đơn vị cũng đầu tư nhà máy labo chế tác răng sứ rộng hơn 2.000 m².

Để các cơ sở vận hành nhất quán, hệ thống triển khai phần mềm bệnh án điện tử KimHIS. Nhờ đó, hồ sơ, phim chụp và diễn tiến điều trị được lưu trữ tập trung, hỗ trợ bác sĩ tiếp nối quá trình chăm sóc khi khách hàng chuyển chi nhánh.

Giao diện phần mềm bệnh án điện tử KimHIS hỗ trợ quản lý lịch hẹn, thông tin và hồ sơ điều trị của khách hàng tại Nha Khoa Kim

Công nghệ gắn với từng kế hoạch điều trị

Ở cấy ghép Implant, nhiều người lo nhất chuyện đặt lệch trụ. Theo hệ thống, 100% ca điều trị dùng máng định vị 3D cá nhân hóa, thiết kế từ dữ liệu CT Cone Beam, giúp bác sĩ kiểm soát vị trí, hướng và độ sâu đặt trụ theo kế hoạch đã mô phỏng trước, hướng đến hạn chế xâm lấn.

Với răng sứ, dữ liệu scan được chuyển thẳng sang labo riêng để thiết kế và chế tác, thay cho lấy dấu truyền thống. Vật liệu có nguồn gốc rõ ràng, thiết kế chuẩn tỷ lệ vàng với gương mặt và khớp cắn từng người, thay vì chạy theo màu trắng nhất.

Ở chỉnh nha, khách hàng được khám, chụp phim, phân tích khớp cắn và nhận file "Dự trù kế hoạch" về lộ trình 5 giai đoạn, thời gian, chi phí dự kiến. KimHIS hỗ trợ bác sĩ cập nhật tiến độ và nhận cảnh báo khi có sai lệch để kịp điều chỉnh.

Minh bạch để khách hàng chủ động theo dõi

Theo Nha Khoa Kim, khách hàng có thể đề nghị tham quan khu tiệt khuẩn một chiều, nơi dụng cụ đi qua quy trình 8 bước từ làm sạch, siêu âm, sấy, đóng gói đến hấp tiệt trùng.

Thông qua Miniapp, khách hàng cũng có thể truy xuất nguồn gốc vật liệu, đối chiếu hóa đơn và kiểm tra hồ sơ bảo hành. Theo đơn vị, đây là cách để thông tin dịch vụ có căn cứ cụ thể, không chỉ dừng ở lời cam kết.

Chất lượng được đối chiếu bên ngoài

Những nỗ lực không ngừng nghỉ này đã giúp Nha Khoa Kim 13 lần dẫn đầu bảng xếp hạng chất lượng do Sở Y tế TP.HCM công bố, đồng thời vinh dự nhận giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 với hạng mục Y tế thông minh. Bên cạnh đó, việc hợp tác toàn cầu với Đại học Harvard cùng sự đồng hành của Quỹ ABC Impact từ Singapore là bệ phóng quan trọng giúp hệ thống nâng cao năng lực quản trị và phát triển dài hạn.

Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt năm, cập nhật đến ngày 31.1.2026

Tiếp nối hành trình

Bước sang chặng đường mới, Nha Khoa Kim tiếp tục kiên định với định hướng đầu tư chuyên môn sâu, ứng dụng y tế thông minh và minh bạch hóa thông tin, mang lại sự chăm sóc tận tâm và chất lượng nhất cho khách hàng trên hành trình giữ gìn nụ cười Việt.

Nha Khoa Kim

Hệ thống 33 phòng khám trên toàn quốc

Hotline: 1900 6899

Website: nhakhoakim.com