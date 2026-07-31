Nha Khoa Kim khai trương phòng khám thứ 33 tại Long An

Tọa lạc tại 68 Hùng Vương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, phòng khám mới tiếp tục mở rộng mạng lưới của Nha Khoa Kim, đồng thời đưa mô hình nha khoa chuyên sâu, số hóa và minh bạch đến gần hơn với cộng đồng.

Nha Khoa Kim Long An nằm trên trục đường Hùng Vương, thuận tiện kết nối nhiều khu vực trung tâm

Trước dấu mốc này, hệ thống đã sở hữu nền tảng gồm 32 phòng khám, Labo răng sứ độc lập và hệ thống quản trị dữ liệu kết nối toàn diện. Hệ thống hiện nhận đầu tư từ Quỹ ABC Impact (Temasek and Temasek Trust, Singapore), là đối tác toàn cầu của Harvard Business School và được trao Giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam 2024 – Y tế thông minh.

Hội thảo chuyên môn giữa Harvard Business School và Nha Khoa Kim, trao đổi định hướng phát triển nha khoa trong giai đoạn mới

Đáng chú ý, Nha Khoa Kim có 13 lần liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt do Sở Y tế TP.HCM công bố. Trong kỳ đánh giá gần nhất, hệ thống có 14 cơ sở chiếm giữ các vị trí từ 1 đến 14, khẳng định sự đồng bộ về chuyên môn, thiết bị và quản trị chất lượng.

Nha Khoa Kim Long An tập trung vào ba dịch vụ chủ lực gồm Implant, niềng răng và răng sứ, kết hợp công nghệ trong mọi quy trình để cá nhân hóa phác đồ điều trị cho từng khách hàng.

Với Implant, dữ liệu từ CT Cone Beam và máy scan trong miệng được dùng để thiết kế máng định vị 3D cá nhân hóa, hỗ trợ kiểm soát vị trí, hướng và độ sâu đặt trụ. Robot X-Guide được ứng dụng khi có chỉ định; nguồn gốc trụ, hồ sơ và bảo hành được lưu trữ để thuận tiện truy xuất.

Ở dịch vụ niềng răng, khách hàng được xây dựng lộ trình theo từng giai đoạn, nắm rõ kế hoạch, thời gian dự kiến và các mốc cần theo dõi. Hình ảnh, phim chụp và dữ liệu tái khám được cập nhật để bác sĩ cùng Hội đồng Y khoa kiểm soát tiến độ, điều chỉnh khi cần thiết.

Với răng sứ, nụ cười được thiết kế dựa trên sự hài hòa giữa răng, dáng môi, màu da, đường cười và tỷ lệ vàng 1,618. Phôi sứ chính hãng được chế tác tại Labo kỹ thuật số của hệ thống, hướng đến vẻ đẹp tự nhiên, khả năng ăn nhai và bảo tồn răng thật tối đa.

Bên cạnh ba dịch vụ chuyên sâu, phòng khám còn cung cấp dịch vụ chăm sóc răng miệng tổng quát. Phòng điều trị riêng, quy trình xử lý dụng cụ 8 bước tại khu tiệt khuẩn một chiều và bộ dụng cụ riêng cho từng khách hàng góp phần bảo đảm an toàn điều trị.

Sự hiện diện tại Long An tiếp tục cụ thể hóa định hướng đưa dịch vụ nha khoa chuyên sâu, chuẩn hóa và minh bạch đến gần hơn với người dân ở nhiều địa phương.

Nha Khoa Kim Long An Địa chỉ: 68 Hùng Vương, phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

Hotline: 1900 6899

Website: nhakhoakim.com



