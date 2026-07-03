Nha Khoa Kim tiên phong chuẩn hóa quy trình niềng răng đẹp đúng lộ trình

Niềng răng là hành trình kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Nếu thiếu lộ trình rõ ràng, người bệnh và phụ huynh rất dễ rơi vào thế bị động: Không biết răng dịch chuyển đến đâu, tiến độ có đúng kế hoạch hay không để kịp thời can thiệp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến học tập, sinh hoạt và sự tự tin của học sinh, sinh viên trong những năm tháng trưởng thành

Từ những trao đổi và đề xuất của các thành viên Đại học Harvard trong 5 năm hợp tác, Nha Khoa Kim đã phát triển giải pháp: xây dựng lộ trình chỉnh nha thành 5 giai đoạn rõ ràng, có theo dõi tiến độ và cảnh báo khi răng dịch chuyển chậm hoặc lệch khỏi kế hoạch ban đầu.

Lộ trình chỉnh nha 5 giai đoạn tại Nha Khoa Kim giúp khách hàng theo dõi tiến độ điều trị và đối chiếu kết quả thực tế với kế hoạch ban đầu

Chuyển quyền chủ động giám sát về phía khách hàng

Điểm mới của mô hình này tại Nha Khoa Kim là bệnh nhân và phụ huynh không còn đứng ngoài hành trình điều trị. Ngay từ đầu, khách hàng có thể biết vị trí răng dự kiến dịch chuyển theo từng tháng; biết ca chỉnh nha đang ở đâu và mục tiêu chuyên môn là gì để đối chiếu với thực tế.

Sự rõ ràng này giúp người bệnh có cơ sở theo dõi, đặt câu hỏi và cùng bác sĩ kiểm soát hành trình điều trị. Khi có dấu hiệu chậm tiến độ, hệ thống cảnh báo giúp bác sĩ kiểm tra, điều chỉnh sớm nhằm hạn chế kéo dài thời gian ngoài dự kiến. Để hiện thực hóa phác đồ cá nhân hóa, Nha Khoa Kim ứng dụng đồng bộ công nghệ AI, máy Scan trong miệng và CT Cone Beam 3D để đánh giá toàn diện tình trạng răng, xương hàm và khớp cắn.

Nền tảng uy tín và hệ sinh thái chuyên sâu tại Nha Khoa Kim

Năng lực chuyên môn của Nha Khoa Kim được khẳng định khi liên tiếp đạt top đầu 13 kỳ đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt do Sở Y tế TP.HCM công bố. Hệ thống cũng là đối tác toàn cầu của Đại học Harvard, nhận đầu tư bởi quỹ ABC Impact, thiết lập bởi Temasek và Temasek Trust từ Singapore và đạt Giải thưởng "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh".

Hội thảo chuyên môn giữa Harvard Business School và Nha Khoa Kim, trao đổi định hướng phát triển nha khoa trong giai đoạn mới

Bên cạnh giải pháp niềng răng đẹp đúng lộ trình, Nha Khoa Kim tập trung phát triển đồng bộ các dịch vụ mũi nhọn: Implant phục hồi ăn nhai sau 3 ngày bằng 100% máng định vị 3D; răng sứ sạch đẹp tỷ lệ vàng (phôi sứ chuẩn FDA/CE, hoàn thiện sau 8 giờ nhờ Labo độc quyền quy mô hơn 2.000 m² đạt chuẩn ISO 13485:2016).

Sự cải tiến của Nha Khoa Kim là tín hiệu cho thấy nha khoa Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới: điều trị dựa trên dữ liệu, có lộ trình và có trách nhiệm giải trình nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi lâu dài của người bệnh.