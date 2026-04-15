Nha khoa Minh Thu: Tạo nên những nụ cười từ triết lý bền & vững

Gần bốn thập kỷ kiên định với chất lượng điều trị hàng đầu

Thương hiệu Nha khoa Minh Thu được thành lập bởi bác sĩ Hà Minh Thu - nguyên Trưởng khoa Nắn chỉnh răng và nguyên Trưởng Bộ môn Nắn chỉnh răng, tại Bệnh viện và Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt hàng đầu tại Việt Nam. với định hướng riêng biệt: "Tập trung vào chuyên môn và chất lượng điều trị". Xuyên suốt gần 4 thập kỷ lịch sử, phòng khám đã dần phát triển, trở thành địa chỉ tin chọn của hàng chục nghìn thế hệ khách hàng.

Không gian thăm khám "khác biệt" tại Nha khoa Minh Thu

Hành trình ấy không chỉ dừng lại ở việc mở rộng, nâng cấp những cơ sở mới. Đó là hành trình của sự kiên định theo đuổi triết lý điều trị bền & vững: điều trị từ gốc rễ, bảo tồn tối đa răng thật, luôn đặt kết quả sức khỏe lâu dài của bệnh nhân lên hàng đầu. Tất cả nhằm mang lại một nụ cười vừa khỏe về chức năng, vừa đẹp về ngoại hình thẩm mỹ, giúp mỗi người có một cuộc sống tích cực hơn mỗi ngày.

Chuyên môn và chất lượng - Điểm khác biệt tạo nên thương hiệu

Suốt gần 40 năm, Nha khoa Minh Thu luôn là một trong những phòng khám tiên phong thực hiện các kỹ thuật: nắn chỉnh răng cố định, cấy ghép Implant và dán sứ Veneer, niềng răng máng trong suốt Invisalign. Phòng khám đã đạt được nhiều thành tựu và giải thưởng danh giá. Đồng thời, có nhiều ca điều trị xuất sắc được trưng bày tại các diễn đàn, hội nghị quốc tế.

Các ca điều trị tiêu biểu của bác sĩ Vũ Đức Tùng (Nha khoa Minh Thu) được đăng tải trên Align Global Gallery - chuyên trang trưng bày các ca lâm sàng mẫu mực

Tại đây, yếu tố chuyên môn được đặt lên hàng đầu. Đội ngũ bác sĩ tại Nha khoa Minh Thu đều là những người có bề dày kinh nghiệm chuyên sâu, không ngừng cập nhật những kiến thức y khoa tiên tiến. Không chỉ là bác sĩ, họ còn là những người "thấu hiểu" nụ cười, dành thời gian lắng nghe và tư vấn kế hoạch điều trị phù hợp và tối ưu nhất với mong muốn của từng cá nhân.

Kiên định với triết lý bền & vững, Nha khoa Minh Thu đầu tư vào hệ sinh thái kỹ thuật số toàn diện trong không gian thăm khám rộng 1200 trên 1 mặt sàn, bao gồm: hệ thống 5 máy Scan 3D (Mỹ); máy chụp (Ý); máy chụp sọ mặt (Ý); máy phẫu thuật Implant (Thụy Sĩ, Nhật, Đức,...); phòng vô trùng riêng biệt,... Tất cả nhằm mang lại một trải nghiệm thoải mái, chính xác và tối ưu nhất cho mỗi khách hàng đến với không gian thăm khám.

Những di sản nụ cười - Thành tựu lớn nhất lưu giữ theo thời gian

Di sản không được tạo ra chỉ trong một ngày. Di sản được xây dựng nên bằng hàng nghìn nụ cười, một niềm tin và những trái tim tận tụy. Đi qua nhiều biến chuyển của thời gian, thành tựu lớn nhất đối với đội ngũ Nha khoa Minh Thu chính là những nụ cười, những cái ôm được gửi gắm qua mỗi ca điều trị hoàn thiện. Và đặc biệt, là khi những khách hàng tiếp tục quay lại cùng bạn bè và người thân.

Diễn viên Hồng Diễm và con gái Thùy Linh đã cùng đồng hành với nhau niềng răng tại Nha khoa Minh Thu ẢNH: NVCC

Sự tin tưởng ấy đã và đang tiếp tục được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác: từ người mẹ đến người con gái, từ những người bạn đời với nhau, hay đôi lúc là cả gia đình,... Có vô số những gia đình mà cả hai, ba thế hệ đều tin chọn gửi gắm nụ cười tại Nha khoa Minh Thu, minh chứng cho triết lý bền & vững mà thương hiệu đã dày công vun đắp. Bởi lẽ, thương hiệu hiểu rõ tầm quan trọng của giá trị bền vững: Không chỉ là một nụ cười, đó là cả một cuộc sống và nguồn năng lượng tích cực mà nụ cười ấy đóng góp cho cộng đồng.

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, giữa vô vàn lựa chọn, Nha khoa Minh Thu vẫn nổi bật như một biểu tượng của sự tin cậy, nơi y đức và chuyên môn là nền tảng. Mỗi khi một khách hàng lựa chọn Nha khoa Minh Thu, đó không đơn thuần là một dịch vụ, đó còn là một nụ cười bền vững cho tương lai, một di sản sức khỏe được bảo chứng bởi nhiều năm kinh nghiệm và y đức. Và hành trình gìn giữ những điều đó vẫn đang được tiếp nối mỗi ngày.