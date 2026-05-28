Nha khoa Việt được vinh danh trong báo cáo tác động châu Á

Đáng chú ý, Nha khoa Kim của Việt Nam là doanh nghiệp y tế tiêu biểu trong khu vực được lựa chọn là trường hợp điển hình nhờ những đóng góp tích cực trong chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng.

Nha khoa Kim góp mặt trong "Báo cáo Hành trình Tác động châu Á" của ABC Impact

Trong báo cáo, ABC Impact đã giới thiệu các doanh nghiệp tiêu biểu tại châu Á đáp ứng nhiều tiêu chí phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và tạo tác động xã hội tích cực. Trong đó, Báo cáo về Nha khoa Kim được xây dựng dựa trên dữ liệu nghiên cứu từ Tổ chức Y tế thế giới, Liên đoàn Nha khoa thế giới, chiến lược chăm sóc răng miệng khu vực Đông Nam Á cùng khảo sát độc lập thực hiện với hơn 300 khách hàng tại hệ thống phòng khám của đơn vị. Đáng chú ý, có đến 75% bệnh nhân sau khi đến đây đã ý thức hơn về thói quen thường ngày ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng.

Trước đó, Hệ thống Nha khoa Kim cũng đã tiếp nhận khoản đầu tư 24 triệu USD từ ABC Impact cho thấy niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào tiềm năng phát triển của y tế tư nhân Việt Nam, đồng thời góp phần tạo thêm nguồn lực để đơn vị đầu tư công nghệ, trang thiết bị hiện đại và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.