Nhà lưu niệm mẹ vua Bảo Đại sắp được tu bổ sau nhiều năm xuống cấp

Ghi nhận của Thanh Niên ngày 13.7 tại Nhà lưu niệm Hoàng thái hậu Từ Cung (145 Phan Đình Phùng, TP.Huế), sau nhiều năm không được khai thác, khuôn viên công trình đã được dọn dẹp phần cỏ dại um tùm, để lộ khoảng sân rộng cùng kiến trúc nhà kiểu Pháp đặc trưng.

Tuy nhiên, nhiều hạng mục vẫn cho thấy dấu hiệu xuống cấp. Cỏ dại còn mọc bám trên một số đoạn tường rào, lan can bao quanh khu nhà. Do chưa được tu bổ, công trình hiện vẫn tạm đóng cửa, chưa đón khách tham quan.

Toàn cảnh Nhà lưu niệm Hoàng Thái hậu Từ Cung tại số 145 Phan Đình Phùng, thành phố Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khoảng sân rộng phía trước công trình vừa được dọn dẹp sạch lớp cỏ dại um tùm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Căn nhà bỏ hoang nhiều năm trong tình trạng đóng kín cửa LÊ HOÀI NHÂN

Căn nhà nhìn từ hướng đường Phan Đình Phùng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trải qua nhiều năm không có người chăm sóc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cây dại bám vào tường thành, cao hơn 1m ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Kiến trúc Pháp cổ đặc trưng của ngôi nhà hai tầng sơn màu vàng qua thời gian ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Công trình phụ phía sau căn nhà cổ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngôi nhà hai tầng sơn vàng, mặt tiền hướng ra sông An Cựu, được xây dựng từ thời Pháp thuộc và từng trải qua nhiều đời chủ.

Năm 1955, sau khi cung An Định bị chính quyền Ngô Đình Diệm tịch thu, Hoàng thái hậu Từ Cung đã mua lại ngôi nhà này để sinh sống trong những năm cuối đời. Theo di nguyện của bà, sau khi bà qua đời, công trình được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Từ năm 1980, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiếp nhận, thực hiện công tác quản lý, thờ cúng và trưng bày các di vật liên quan.

Có thời gian, sau khi các di vật của hoàng thái hậu được chuyển về cung An Định, công trình được khai thác làm quán cà phê phục vụ du khách. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đơn vị kinh doanh đã trả lại mặt bằng. Từ đó đến nay, ngôi nhà hầu như không được khai thác, chịu nhiều tác động của thời tiết nên một số hạng mục dần xuống cấp.

Năm 2023, Thanh Niên từng phản ánh tình trạng xuống cấp của công trình. Thời điểm đó, tầng hai vẫn còn lưu giữ bàn thờ cùng hai bức chân dung Hoàng Thái hậu Từ Cung, trong khi nhiều không gian khác đã không còn được sử dụng.

Cách đây 3 năm căn nhà bị cỏ dại bủa vây (hình ảnh được PV Thanh Niên ghi nhận ngày 26.6.2023) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bàn thờ Hoàng thái hậu Từ Cung được lưu giữ trang nghiêm bên trong một căn phòng tại tầng 2 (hình ảnh được PV Thanh Niên ghi nhận ngày 26.6.2023) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một số hình ảnh bên trong căn nhà được được PV Thanh Niên ghi nhận ngày 26.6.2023 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vào cuối năm 2025, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã bàn giao công trình này cho Sở VH-TT. Cơ quan này sau đó đã giao lại cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế phụ trách khai thác, tổ chức các hoạt động văn hóa. Hiện, căn nhà đã đóng cửa nên không thể ghi nhận những hình ảnh bên trong.

Trước tình trạng công trình xuống cấp sau nhiều năm chưa được khai thác, mới đây, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND TP.Huế, đã thống nhất chủ trương lập báo cáo đề xuất dự án chống xuống cấp Nhà lưu niệm Hoàng thái hậu Từ Cung theo đề xuất của Sở VH-TT.

Căn nhà có mặt tiền nhìn ra sông An Cựu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án cấp thiết này có sự đồng thuận ý kiến từ Sở Xây dựng và Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế nhằm kịp thời bảo tồn một công trình có giá trị lịch sử, văn hóa gắn liền với cuộc đời thân mẫu vua Bảo Đại.