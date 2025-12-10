Nhà mẫu Bcons Center City thu hút khách ngay ngày đầu khai trương

Trải nghiệm căn hộ thực tại nhà mẫu

Nằm tại "trái tim" cửa ngõ phía đông TP.HCM, hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng nghìn tỉ, Bcons Center City trở thành điểm đến nổi bật trong bối cảnh thị trường vẫn còn rất thiếu nguồn cung.

Đáp ứng cho việc trải nghiệm căn hộ thực, giúp khách hàng có góc nhìn và đánh giá khách quan, các căn hộ mẫu Bcons Center City được xây dựng tuân thủ theo diện tích căn hộ thực tế. Không gian khu căn hộ mẫu được Tập đoàn Bcons đầu tư chỉn chu với hệ thống sa bàn ngay đại cảnh, không gian tư vấn rộng thoáng và trang bị đầy đủ các công cụ hỗ trợ cho công tác tư vấn của đội ngũ kinh doanh.

Ban lãnh đạo Bcons làm Lễ khai trương khu căn hộ mẫu Bcons Center City

Tiếp đó, vị trí tọa lạc ngay khuôn viên dự án, khu nhà mẫu còn cung cấp cho khách hàng chân thật nhất về thông tin tiến độ triển khai dự án, cũng như giúp khách hàng trải nghiệm được cự li di chuyển từ dự án đến các khu vực theo mong muốn. Từ đó mọi người cũng dễ dàng đưa ra quyết định cuối cùng chuẩn xác nhất.

Với phong cách bài trí hiện đại, các mẫu căn hộ Bcons Center City là nơi đem đến cho khách hàng những ý tưởng gợi mở cho việc trang trí nội thất căn hộ sở hữu.

Thiết kế tối ưu, căn hộ Bcons Center City là xu hướng chọn nhà

Trong bối cảnh giá nhà ngày càng tăng mạnh, xu hướng chọn căn hộ thông minh, diện tích tối ưu như Bcons Center City trở thành lựa chọn tất yếu của đối tượng khách mua để ở. Các căn hộ được thiết kế từ 1 phòng ngủ 1wc đến 3 phòng ngủ 2wc có nhiều diện tích đáp ứng cho mọi đối tượng khách hàng từ 44 - 45m2, 52 - 56m2, 57m2, 58 - 59m2 và 86m2.

Điểm cộng lớn nhất của sản phẩm căn hộ Bcons tiếp tục được phát huy tại dự án đó là căn hộ được bố trí công năng cực kỳ khoa học. Thế cho nên, với một căn hộ diện tích tầm 51 - 53m2 nhưng vẫn đầy đủ 2 phòng ngủ, 2wc, phòng khách rộng và lô gia thoáng. Từ thiết kế thông minh, công năng đầy đủ, lại đảm bảo sự riêng tư và tiện lợi trong sinh hoạt, các căn hộ tại Bcons Center City mang đến cảm giác rộng thoáng cho người trải nghiệm.

Góc phòng khách căn hộ mẫu Bcons Center City

Các căn hộ Bcons Center City là một làn gió mới nâng tầm tiêu chuẩn căn hộ Bcons. Cụ thể, căn hộ Bcons Center City bàn giao cho khách hàng được đầu tư trang thiết bị tiện nghi cho gian bếp cao cấp gồm tủ bếp đụng trần, nước uống tại vòi, bếp từ và máy hút mùi, cùng cửa chống cháy, của các thương hiệu nổi tiếng như Hafeler, Inax, Malloca, Neo.

Kiến tạo chuẩn sống mới tại làng đại học Quốc gia TP.HCM

Cùng với thiết kế thông minh và mức giá cạnh tranh, Bcons Center City dự báo được người mua nhà đón nhận. Ngay nội khu có sẵn 74 tiện ích kết hợp với 135 tiện ích của quần thể Bcons City đem đến không gian an cư chất lượng.

Ngoài ra, vị trí tọa lạc gần đường Thống Nhất và Quốc lộ 1K, từ Bcons Center City cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm TP.HCM hoặc các khu vực lân cận thông qua các trục đường chính như Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1K và đặc biệt là tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Nhờ lợi thế này, dự án không chỉ phù hợp để an cư mà còn sở hữu tiềm năng tăng trưởng giá trị rõ rệt nhờ lượng lớn đối tượng khách có nhu cầu sở hữu nhà đang làm việc trong khu công nghệ cao, các khu công nghiệp trong khu vực, làng đại học Quốc gia TP.HCM.

Bcons Center City vị trí an cư lý tưởng

Không chỉ dừng lại ở đó, Bcons Center City còn sở hữu 2 tòa tháp đôi dự kiến thu hút các doanh nghiệp lớn chọn làm nơi đặt văn phòng làm việc, mở ra cơ hội sinh lợi cho các căn hộ nơi đây từ việc cung cấp căn hộ cho người lao động, chuyên gia thuê ở.

Sự kết hợp giữa mức giá vừa tầm - thiết kế thông minh - tiện ích hoàn chỉnh - vị trí chiến lược chính là lý do khiến Bcons Center City luôn nằm trong nhóm dự án được quan tâm hàng đầu và ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tích cực ngay cả trong bối cảnh thị trường cạnh tranh. Đồng thời, lựa chọn căn hộ tiện nghi, đầy đủ công năng như Bcons Center City đang là xu hướng tất yếu của cư dân tại các đô thị lớn.