Nhà máy bia Phú Bài mở rộng: Dấu mốc phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam

Trong cuộc trao đổi với Vietnam Investment Review, bà Joy Rice - Phó Chủ tịch phụ trách Chuỗi cung ứng Carlsberg Asia - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn kết hiệu quả vận hành với phát triển bền vững, cũng như những định hướng tiếp theo trong tham vọng dài hạn của tập đoàn.

Bà Joy Rice - Phó chủ tịch phụ trách Chuỗi cung ứng Carlsberg Asia

Bà đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của thị trường Việt Nam trong chiến lược tổng thể của Carlsberg?

Bà Joy Rice: Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển của tập đoàn Carlsberg. Đây là một trong những thị trường bia năng động và giàu tiềm năng nhất châu Á. Bên cạnh tiềm năng thị trường, chúng tôi tự hào sở hữu đội ngũ nhân sự địa phương giàu năng lực và nhiệt huyết, luôn đồng hành cùng định hướng của tập đoàn. Chính sự cộng hưởng giữa cơ hội thị trường và năng lực thực thi này đã củng cố niềm tin để tập đoàn Carlsberg tiếp tục đầu tư dài hạn, tăng trưởng có trách nhiệm và đồng hành cùng tương lai phát triển của Việt Nam.

Vì sao Carlsberg quyết định đầu tư mở rộng nhà máy bia Phú Bài?

Dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài là một khoản đầu tư chiến lược, nhằm đồng thời nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu hiệu suất vận hành. Với quy mô mới, Phú Bài trở thành nhà máy bia có công suất sản xuất lớn nhất của tập đoàn Carlsberg tại châu Á.

Vượt lên trên mục tiêu kinh doanh, dự án mở rộng còn giúp Carlsberg đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước, củng cố quan hệ hợp tác với các nhà cung ứng trong nước và xây dựng mạng lưới đối tác bền vững. Đồng thời, dự án mang lại giá trị kinh tế - xã hội thiết thực thông qua việc tạo việc làm, phát triển kỹ năng lao động và tăng cường gắn kết cộng đồng.

Lễ khánh thành dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Carlsberg Việt Nam

Bà có thể chia sẻ một số điểm nổi bật trong dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài?

Dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài là một trong những khoản đầu tư trọng điểm của tập đoàn Carlsberg tại châu Á, với tổng vốn đầu tư khoảng 90 triệu USD. Nhà máy được trang bị một trong những dây chuyền đóng gói nhanh nhất ngành bia Việt Nam, đồng thời đạt hiệu quả sử dụng nước vượt trội, nằm trong nhóm các cơ sở vận hành hiệu quả nhất của Carlsberg tại châu Á.

Dây chuyền nấu bia mới được thiết kế giúp tiết kiệm 20% nước và 15% năng lượng, đồng thời vận hành với hệ thống hơi nước sinh khối, nguồn điện tái tạo được chứng nhận iREC và quy trình lọc tiên tiến. Bên cạnh đó, nhà máy còn được trang bị xe nâng điện tích hợp AI và hệ thống an toàn - sức khỏe được nâng cấp toàn diện, đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu của Carlsberg.

Đại diện chính quyền và lãnh đạo Carlsberg Việt Nam cùng thực hiện nghi thức cam kết Net-Zero, hướng tới một nền sản xuất xanh, không phát thải và một tương lai bền vững hơn

Phát triển bền vững giữ vai trò gì trong việc củng cố chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả sản xuất của Carlsberg?

Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, sản xuất, đóng gói đến phân phối sản phẩm tới tay người tiêu dùng, việc tích hợp các chuẩn mực về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) giúp Carlsberg vận hành hiệu quả hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và bền vững hơn. Đây chính là nền tảng để xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn, đồng thời bảo đảm các nhà máy của Carlsberg luôn giữ vững vị thế tiên phong về hiệu quả vận hành và trách nhiệm môi trường - hôm nay và trong cả tương lai.

Nhà máy bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á, được trang bị công nghệ hiện đại, tối ưu hiệu suất và thân thiện môi trường

Cam kết phát triển bền vững này được thể hiện như thế nào tại nhà máy bia Phú Bài mở rộng?

Nhà máy bia Phú Bài là minh chứng điển hình cho cách Carlsberg tích hợp ESG vào cốt lõi hoạt động. Cụ thể, nhà máy vận hành bằng nguồn điện tái tạo được chứng nhận iREC, kết hợp với năng lượng sinh khối nhằm loại bỏ phát thải carbon trong quá trình sản xuất.

Năm 2024, Carlsberg Việt Nam đạt hiệu quả sử dụng nước ở mức 2,09 hl/hl (tương ứng lượng nước tiêu thụ cho mỗi hectolít bia thành phẩm), thuộc nhóm dẫn đầu toàn Carlsberg châu Á, với mục tiêu giảm xuống còn 2,0 hl/hl vào cuối năm 2026.

Carlsberg Việt Nam đóng vai trò như thế nào trong việc thực thi các mục tiêu ESG toàn cầu của Tập đoàn theo chiến lược Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB)?

Carlsberg Việt Nam đã khẳng định vai trò tiên phong, trở thành một trong những đơn vị đóng góp tích cực và là động lực thúc đẩy tham vọng TTZAB. Nhà máy Phú Bài nằm trong top 10 cơ sở sử dụng nước hiệu quả nhất của Carlsberg tại châu Á; đồng thời Carlsberg Việt Nam cũng đang trên lộ trình đạt phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028. Trong lĩnh vực bao bì tuần hoàn, mục tiêu đặt ra là 100% tái sử dụng hoặc tái chế chai hoàn trả, keg, lon và bao bì khác vào cuối năm 2026.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Carlsberg tại buổi lễ khánh thành nhà máy bia Phú Bài mở rộng

Tầm nhìn của bà về tương lai của Carlsberg tại Việt Nam là gì?

Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Tập đoàn Carlsberg, đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững. Cam kết của chúng tôi tại đây mang tính dài hạn, dựa trên nền tảng kinh doanh có trách nhiệm và tạo dựng giá trị lâu dài.

Điều đó có nghĩa là tiếp tục đầu tư vào các năng lực tiên tiến, trao quyền cho đội ngũ địa phương, và hợp tác chặt chẽ với chính quyền cũng như cộng đồng để kiến tạo giá trị chung. Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc đồng hành cùng Tập đoàn Carlsberg hiện thực hóa lộ trình ESG 2030-2040.