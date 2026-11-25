Sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định chấp thuận chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam, mới đây, Sở Tài chính Tây Ninh đã có văn bản hướng dẫn Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) thực hiện các thủ tục liên quan.

Hướng dẫn thủ tục chấm dứt dự án

Cụ thể, tháng 11.2026, ông Nguyễn Kiên Cường, Phó giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh đã ký văn bản gửi Vinapaco hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam.

Theo hướng dẫn, Sở Tài chính Tây Ninh là cơ quan đầu mối được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương xử lý đất đai và tài sản gắn liền với đất, cùng nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

Sở Tài chính Tây Ninh đã yêu cầu trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định chấm dứt, Vinapaco gửi hồ sơ cho Sở Tài chính thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Hồ sơ gồm thông báo tự quyết định chấm dứt dự án; quyết định chấm dứt hoạt động dự án; bản chính các quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (nếu có).

Trước đó, ngày 5.10.2026, Thủ tướng ký Quyết định 1929/QĐ-TTg chấp thuận chấm dứt toàn bộ hoạt động của dự án; đồng thời giao UBND tỉnh Tây Ninh hướng dẫn doanh nghiệp xử lý tiếp theo về các vấn đề liên quan trách nhiệm trong đầu tư, đất đai và tài sản gắn liền với đất, nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

Nhà máy hoang phế, bảng hiệu rụng chữ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam hiện trong tình trạng xuống cấp, nhiều hạng mục hoang phế sau nhiều năm ngừng hoạt động. Nằm ven quốc lộ N2 (đoạn gần cầu Tuyên Nhơn, xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh), thấp thoáng sau đám lau sậy cao khỏi đầu người là 2 tháp cyclon bằng thép của dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam.

Biển hiệu của Nhà máy bột giấy Phương Nam hiện nay ẢNH: BẮC BÌNH

Cổng chính vào khu vực dự án rộng hơn 45 ha là một vòm cong lớn với bảng hiệu đã rơi rụng nhiều chữ. Cạnh đó, tấm bảng lót gạch đen ghi địa chỉ Nhà máy bột giấy Phương Nam thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam cũng bị cỏ dại che gần kín. Phần cổng xếp bằng inox bên dưới vòm được đóng kín với phần đế đã sụp. Sát cổng công ty là tòa nhà văn phòng mái ngói nâu và một dãy nhà ở 5 tầng.

Chữ rụng khá nhiều tại cổng chào nhà máy ẢNH: BẮC BÌNH

Nhìn từ trên cao, dự án nằm sát sông Vàm Cỏ Tây, mặt tiền hướng ra quốc lộ N2. Phần lớn diện tích gồm cả khối nhà xưởng đã nằm lọt thỏm giữa màu xanh của cây tràm.

Khu sản xuất chính gồm một nhà kho mái vòm và một xưởng cao tầng. Mái tôn nhiều chỗ đã ngả màu và gỉ sét; tường xưởng bong tróc, loang lổ rêu đen.

Hệ thống bể xử lý nước thải lộ thiên, nước đọng xanh rêu. Trong khi đó, băng tải dài nối từ xưởng ra một nhà kho phía sau đã rất cũ kỹ.

Vốn tăng hơn gấp đôi, nhà máy vẫn không thể hoạt động

Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam được Thủ tướng phê duyệt tháng 10.2003. Chủ đầu tư ban đầu là Công ty Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (TRACODI). Tổng mức đầu tư hơn 1.487 tỉ đồng. Công suất thiết kế 100.000 tấn bột giấy mỗi năm. Nguyên liệu chính là cây đay.

2 tháp cyclon bằng thép bên trong khu vực sản xuất ẢNH: BẮC BÌNH

Năm 2004, dự án khởi công. Tháng 11.2007, vốn được điều chỉnh lên hơn 2.287 tỉ đồng. Dù công trình chưa hoàn thiện nhưng TRACODI đã mua toàn bộ thiết bị trị giá hơn 57 triệu euro. Cũng trong năm 2007, tỉnh Long An (cũ) đã vận động nông dân trồng 10.000 ha đay để phục vụ nguyên liệu sản xuất cho nhà máy.

Tháng 6.2008, công trình dừng thi công vì thiếu vốn. UBND tỉnh Long An (cũ) đã làm thủ tục chuyển dự án cho SCIC (Công ty Đầu tư - kinh doanh vốn nhà nước) quản lý. Tháng 6.2009, Thủ tướng giao Vinapaco làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên gần 3.410 tỉ đồng.

Toàn cảnh dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam hiện nay ẢNH: BẮC BÌNH

Tháng 6.2012, nhà máy hoàn tất lắp đặt và chạy thử không tải. Khi chạy có tải, dây chuyền liên tục bị tắc, sản phẩm không đạt chuẩn.

Chuyên gia trong và ngoài nước đều không khắc phục được. Thử thay đay bằng tràm, keo hay trộn gỗ với đay đều không hiệu quả về kinh tế. Đến năm 2014, Thủ tướng đồng ý dừng đầu tư dự án nhà máy bột giấy này.

Năm 2015, dự án được cho khoanh nợ, dừng tính lãi. Năm 2017, tài sản dự án được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 1.885 tỉ đồng. Tuy nhiên, không có nhà đầu tư nào tham gia. Đến năm 2020, dự án đã ba lần rao bán vẫn không ai mua, trong khi đó, tổng nợ phải trả của dự án đã hơn 3.000 tỉ đồng.