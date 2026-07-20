Nhà máy Dược phẩm Reiwapharm: Minh chứng cho chất lượng quốc tế từ nội lực Việt Nam

Nhà máy dược phẩm Reiwapharm, tọa lạc trên diện tích 10.000 m², được thiết kế với tổng công suất dự kiến đạt 2 tỉ đơn vị mỗi năm. Dự án được triển khai theo hai giai đoạn, hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái sản xuất dược phẩm hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng, an toàn và hiệu quả điều trị. Giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào hoạt động hai dây chuyền sản xuất quan trọng: Penicillin và Non - Betalactam.

Ban lãnh đạo Reiwapharm chính thức khánh thành nhà máy đi vào hoạt động

Reiwapharm là một dự án công nghệ tiên tiến do người Việt Nam làm chủ, từ khâu thiết kế, xây dựng, nghiên cứu, vận hành đến kiểm soát chất lượng. Sự tham gia xuyên suốt của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nhân sự người Việt trong suốt quá trình từ ý tưởng đến khi đi vào hoạt động đã khẳng định năng lực ngày càng nâng cao của nhân lực ngành dược Việt Nam trong việc làm chủ các dự án sản xuất có yêu cầu kỹ thuật cao.

Nhà máy Dược phẩm Reiwapharm với diện mạo hiện đại tại KCN Đất Đỏ I

Nhà máy được hoàn thiện với tốc độ kỷ lục, giai đoạn 1 chỉ mất hơn một năm. Trước khi chính thức hoạt động, các dây chuyền sản xuất trọng điểm đã được đánh giá nghiêm ngặt bởi các đơn vị tư vấn độc lập trong và ngoài nước. Tháng 5.2026, Reiwapharm đã vượt qua các vòng thẩm định của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và nhận được chứng nhận thực hành sản xuất tốt WHO - GMP, chứng minh năng lực sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực dược phẩm.

Nhà máy Dược phẩm Reiwapharm, kết hợp công nghệ châu Âu tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hàng đầu, được quy hoạch thành ba tòa nhà với ba khu vực chuyên biệt, đảm bảo an toàn tối đa trong sản xuất. Thiết kế mặt bằng theo nguyên tắc phân luồng và kiểm soát chặt chẽ giúp tối ưu vận hành và hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm chéo.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Dược phẩm Reiwapharm được kiểm soát và theo dõi chặt chẽ

Reiwapharm tự hào sở hữu hệ thống máy móc nhập khẩu 100% từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới. Hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn WHO - GMP và EU - GMP, đảm bảo mọi hoạt động sản xuất đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Khu vực sản xuất thuốc tiêm Penicillin được trang bị công nghệ tiên tiến nhất, nổi bật là hệ thống CRAB với buồng kín hiện đại, tạo môi trường sạch cấp độ A, ngăn ngừa phát tán bột, bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân viên.

Các hệ thống phụ trợ cũng được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống HVAC đáp ứng yêu cầu EU - GMP. Đặc biệt, hệ thống nước cất pha tiêm nhập khẩu hoàn toàn từ Ý, sử dụng công nghệ chưng cất đa hiệu ứng và màng rơi tự động chuẩn GAMP V. Đây là hệ thống nước cất pha tiêm hiếm có tại Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Ngoài ra, hệ thống khí Ni Tơ của nhà máy cũng đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Dược điển châu Âu.

Chất lượng hệ thống nước cất pha tiêm đạt tiêu chuẩn Dược điển châu Âu

Tại khu vực kiểm soát chất lượng (QC), nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng bằng các phép thử hóa lý, vi sinh, độ vô trùng và nội độc tố trước khi được đưa ra thị trường, đảm bảo tất cả sản phẩm đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.

Ở giai đoạn đầu vận hành, Nhà máy Reiwapharm dự kiến sản xuất các hợp chất điều trị thuộc nhiều nhóm, gồm: nhóm Non-Beta Lactam đường uống như Empagliflozin, Gliclazide, Methylprednisolone, Omeprazole, Tenofovir Alafenamide; nhóm kháng sinh Penicillin đường uống như Amoxicillin kết hợp Acid Clavulanic, Amoxicillin kết hợp Sulbactam, Ampicillin, Sultamicillin; và nhóm kháng sinh Penicillin, Cephalosporin đường tiêm như Piperacillin kết hợp Tazobactam, Ampicillin kết hợp Sulbactam, Amoxicillin... với nhiều hàm lượng khác nhau, phục vụ phát triển đa dạng các dòng sản phẩm.

Danh mục hoạt chất sản xuất dự kiến của Reiwapharm

Dự kiến giai đoạn hai sẽ hoàn thành vào quý 4/2026, bao gồm dây chuyền sản xuất Penicillin OSD chuyên về các sản phẩm như Amoxicillin + Clavulanic và các dòng viên nén phân tán Amoxicillin, cùng với dây chuyền sản xuất kháng sinh nhóm Cephalosporin cho cả đường uống và đường tiêm.

Với nền tảng công nghệ vững chắc, hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và định hướng phát triển rõ ràng, Nhà máy Dược phẩm Reiwapharm không chỉ đơn thuần là một cơ sở sản xuất, mà còn là biểu tượng của sự cam kết về chất lượng và sự tin cậy trong từng sản phẩm. Đây chính là nền tảng cho hành trình phát triển bền vững, hướng đến những tiêu chuẩn cao hơn trong ngành dược phẩm.