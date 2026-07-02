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Nhà máy Gạch Ấn Độ Millennium ra mắt tại Việt Nam

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Thông tin dịch vụ
Tháng 6.2026, Nhà máy Gạch Ấn Độ Millennium - thương hiệu vật liệu xây dựng hàng đầu Ấn Độ công suất 82 triệu m2/năm, xuất khẩu trên 85 quốc gia - chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội (16.6) và TP.HCM (19.6), bảo chứng cho bước đi đầu tư chính quy tại Việt Nam.

Buổi lễ vinh dự đón tiếp ông Sourabh Kemparaju (Lãnh sự - Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM) cùng hàng trăm đối tác lớn. Tại đây, ông Rakesh Koradiya - Chủ tịch Tập đoàn Millennium India - đã thực hiện nghi thức ký kết, trao chứng nhận ủy quyền đối tác, khẳng định tầm nhìn hợp tác dài hạn và xóa khâu tầng trung gian thương mại.

Nhà máy Gạch Ấn Độ Millennium ra mắt tại Việt Nam - Ảnh 1.

Sự kiện khẳng định tiềm lực vĩ mô và thắt chặt chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng cao cấp

Sản phẩm gạch Porcelain và Slab khổ lớn Millennium được chuyển giao công nghệ từ các Tập đoàn toàn cầu. Toàn bộ danh mục sở hữu thông số cơ học vượt trội: độ bền uốn kỷ lục M.O.R = 485.9 kg/cm2, độ bóng gương tuyệt đối 98 - 100 GU cùng độ hút nước tuyệt đối (<0.05%) và đạt chuẩn hợp quy QCVN 16:2023/BXD. 

Với hệ thống kho tổng Bắc - Trung - Nam cam kết giao hàng tận chân công trình, nhà máy tối ưu hóa chi phí dự toán, tạo đặc quyền sở hữu dòng gạch chất lượng quốc tế với mức giá gốc tại nhà máy tối ưu nhất phân khúc cho các đối tác xây dựng Việt Nam.

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