Nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng công suất kỷ lục

Đây là công suất lớn nhất của nhà máy kể từ khi vận hành tới nay.

Thực tế thời gian qua, một số doanh nghiệp kinh doanh, bán lẻ xăng dầu đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán hàng với số lượng hạn chế đã gây ảnh hưởng nhất định đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân. Để khắc phục tình trạng trên và trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, công ty cho biết đã đàm phán với các chủ mỏ về khả năng gia tăng sản lượng khai thác và bổ sung thêm nguồn dầu thô tháng 11, 12 cho nhà máy.

Ngoài ra, Công ty cũng nhập khẩu thêm các lô nguyên liệu trung gian; rà soát, đánh giá các giải pháp kỹ thuật, an toàn hướng tới mục tiêu tăng công suất vận hành tối đa.

Đây là lần thứ 2 trong năm, nhà máy lọc dầu Dung Quất nâng công suất vận hành. Trước đó, ngày 18.10, đơn vị này tăng công suất vận hành từ 107% lên 109%.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã xuất bán gần 6,6 triệu m3 xăng dầu, cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ vượt hơn 450.000 m3 so với khối lượng đã cam kết.





Báo cáo hết quý 3 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cho thấy, thu thuần của doanh nghiệp tăng 90% so cùng kỳ, đạt 126.717 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 12.899 tỉ đồng, tăng 223% so với cùng kỳ năm trước; tổng tài sản đạt 74.243 tỉ đồng, tăng 7.447 tỉ đồng so với đầu năm (sau 9 tháng) và hàng tồn kho đạt 13.821 tỉ đồng, tăng hơn 33% so với đầu năm... Theo kế hoạch kinh doanh cả năm 2022 là tổng doanh thu 91.678 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.295 tỉ đồng thì chỉ sau 9 tháng, lọc hóa dầu Bình Sơn đã có lãi gấp 10 lần kế hoạch cả năm.

Ngày 5.11, Bộ trưởng Bộ Công thương thông tin, các số liệu sản lượng trong nước và nhập khẩu đến nay đã đạt 86% kế hoạch cả năm, nguồn cung hoàn toàn bảo đảm theo kế hoạch.

Trước đó, ngày 2.11, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1039 gửi Bộ trưởng các Bộ Công thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu.

Song song đó, Bộ trưởng Bộ Công thương cũng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước là Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục tăng sản lượng sản xuất và sản lượng cung ứng ra thị trường.