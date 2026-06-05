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Kinh tế Doanh nghiệp

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 đảm bảo sản xuất điện

Nguồn: EVNGENCO3
Nguồn: EVNGENCO3
05/06/2026 09:46 GMT+7

Ngay từ đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng công ty phát điện 3, Công ty nhiệt điện Mông Dương đã phát động phong trào thi đua vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo cung ứng điện năm 2026 để điều phối toàn diện công tác sản xuất.

Tính đến hết ngày 31.5.2026, sản lượng điện sản xuất của nhà máy đạt khoảng 3,33 tỉ kWh, tương đương 46,7% kế hoạch năm. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như suất hao nhiệt, tỷ lệ điện tự dùng và hệ số đáp ứng tổ máy đều đạt kế hoạch.

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 đảm bảo sản xuất điện - Ảnh 1.

Khu vực tuabin tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Mông Dương

Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, trong đó trọng tâm là rà soát, đánh giá tình trạng thiết bị nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các bất thường. Đồng thời, siết chặt kỷ luật vận hành, lập lịch trực tăng cường, yêu cầu các kíp trực tuân thủ nghiêm quy trình, mệnh lệnh điều độ hệ thống điện. Đẩy mạnh áp dụng các giải pháp nhằm giảm suất hao nhiệt và điện tự dùng, nâng cao hiệu suất tổ máy.

Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp than, đảm bảo khối lượng giao nhận theo hợp đồng, duy trì tồn kho ở mức cao nhằm sẵn sàng đủ nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện. Tăng cường kiểm soát chất lượng than đầu vào, giám sát quá trình nghiền, sàng than nhằm hạn chế sự cố lò hơi.

Bên cạnh đó, Công ty nhiệt điện Mông Dương luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường. 100% khối lượng tro xỉ phát sinh được tiêu thụ, thông số quan trắc khí thải, nước thải đều trong giới hạn cho phép và từng bước nâng cấp các hệ thống bảo vệ môi trường để đáp ứng quy chuẩn mới. Công ty đã thử nghiệm giải pháp làm giảm nhiệt độ nước làm mát tại kênh xả bằng hệ thống bơm phun nước, máy khuấy và sục khí chìm. Bước đầu ghi nhận hiệu quả trong việc đảm bảo cho các tổ máy vận hành tải cao trong thời tiết nắng nóng kéo dài.

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