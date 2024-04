Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 - một hình mẫu chuyển đổi xanh

‘Tiên tiến - Tin cậy - Màu xanh’!

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 bắt đầu vận hành thương mại ngày 6.7.2018.

Bãi xỉ được phủ lưới chống phát tán bụi và đã phát triển nhiều cây xanh Ảnh: Q-H

Đến nay, đã trải qua hơn 2.000 ngày vận hành an toàn và sản xuất hơn 43 tỉ kWh điện, đáp ứng khoảng 3% tổng nhu cầu điện năng quốc gia.

Tính đến cuối tháng 3.2024, tổng sản lượng điện đạt khoảng 2,3 tỉ kWh, hoàn thành khoảng 30% kế hoạch sản lượng năm 2024.

Là một dự án điện trọng điểm, trước khi vận hành, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đã kịp thời nắm bắt xu thế và định hướng phát triển doanh nghiệp xanh, bền vững với khẩu hiệu "Tiên tiến - Tin cậy - Màu xanh". Lãnh đạo công ty đặc biệt chú trọng các công tác bảo đảm môi trường trong sản xuất; liên tục đầu tư vào các hệ thống xử lý khí thải, nước thải...; không ngừng nâng cao trình độ quản lý vận hành và bảo trì thiết bị để sản xuất an toàn.

Bến cảng Vĩnh Tân 1 Ảnh: Q-H

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường được đầu tư triển khai đúng quy định pháp luật và đúng với ĐTM (Đánh giá tác động môi trường) được phê duyệt, không để xảy ra bất cứ sự cố nào về môi trường. Các thông số về khí thải, nước thải của nhà máy đều thấp hơn quy chuẩn cho phép từ 4 - 8 lần và được công khai thông qua bảng điện tử để các cơ quan chuyên môn và người dân giám sát.

Hướng đến mục tiêu "chuyển đổi xanh", thời gian qua Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đã nỗ lực tăng tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ; hạn chế đến mức thấp nhất tác động phát tán bụi trong quá trình vận chuyển tro xỉ.

Hiện nay về cơ bản tro xỉ phát sinh tại nhà máy đều được xử lý và tiêu thụ. Việc xử lý, tái chế, tái sử dụng tro xỉ của nhà máy nhiệt điện sẽ giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn ngày càng khan hiếm.

Cảnh quan cây xanh trong khuôn viên nhà máy Ảnh: Q-H

Để đảm bảo cảnh quan được "xanh hóa", diện tích cây xanh (cây xanh, hoa, cỏ) tại khu vực nhà máy đạt hơn 54.000 m², chiếm hơn 11% tổng diện tích. Riêng tại bãi xỉ, thảm thực vật nhân tạo đạt hơn 31.800 m² với nhiều loài sinh vật ở khu hành lang bãi xỉ. Ở khu vực biển trước nhà máy từng xuất hiện cá voi, một loài cá săn mồi dưới biển.

Làm tốt trách nhiệm trong công tác an sinh xã hội

Song song với quá trình sản xuất điện năng, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và xem đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp với cộng đồng dân cư. Cho đến nay, Nhà máy Vĩnh Tân 1 đã nộp vào ngân sách nhà nước tại tỉnh Bình Thuận hơn 4.000 tỉ đồng. Ngoài ra còn hỗ trợ mạnh mẽ vào việc phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tiện ích công cộng tại xã Vĩnh Tân; tạo ra cơ hội việc làm cho hơn 500 lao động địa phương. Bên cạnh đó, nhà máy thường xuyên hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương và MTTQ các cấp để thực hiện quyên góp, tặng tiền và hiện vật, lũy kế đến nay công ty đã trao tặng gần 10 tỉ đồng để xây dựng hạ tầng, phát triển giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo và các hoạt động phúc lợi công cộng khác.

Hệ sinh thái san hô tại cảng nhập than Ảnh: Q-H

Bám sát quan niệm "Ánh sáng muôn nhà, Điện lực tình thâm", với chủ đề "Ánh sáng Vĩnh Tân", công ty đã triển khai các chương trình từ thiện như trao tặng 132 triệu đồng cho Trường mầm non Sao Mai; xây lắp 2 phòng học máy tính trị giá gần 700 triệu đồng cho 2 trường tiểu học và trường THCS của xã Vĩnh Tân; đóng góp 100 triệu đồng học bổng cho Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Điểm nổi bật của chương trình "Ánh sáng Vĩnh Tân" không chỉ cung cấp cho trường học những thiết bị giảng dạy tiên tiến, mà còn giúp học sinh vượt qua khoảng cách phát triển của xã hội số, nâng cao trình độ khoa học.

Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 sẽ tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả, tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường, hướng đến thương hiệu doanh nghiệp sản xuất điện tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Toàn cảnh Nhà máy Vĩnh Tân 1 Ảnh: Q-H

BOX: Nhà máy BOT Vĩnh Tân 1 có 2 tổ máy, công suất 1.240 MW (2x620 MW), đặt tại xã Vĩnh Tân, H.Tuy Phong, Bình Thuận. Dự án do 3 nhà đầu tư China Southern Power Grid Co., Ltd (CSG), China Power International Holding Limited (CPIH) và Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP góp vốn xây dựng và giao Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 chịu trách nhiệm thực hiện công tác thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng.