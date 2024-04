Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2: Nỗ lực hướng đến sự phát triển bền vững

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Tính đến cuối năm 2023, nguồn nhiệt điện than với tổng công suất là 26.757 MW, chiếm tỷ trọng 33,2% đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cấp điện toàn quốc. Với khả năng vận hành ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, nhiệt điện than có thể đáp ứng nhu cầu điện tăng cao trong mùa khô, đặc biệt là vào các giờ cao điểm.

Riêng đối với NMNĐ Vĩnh Tân 2, tính đến ngày 15.4.2024, sản lượng điện thực hiện của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân lũy kế từ khi lắp đặt đạt 63,6 tỷ kWh.; đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện năng cho khu vực Nam bộ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là vào mùa khô.

Màu xanh bên trong Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Ảnh: Ngọc Ngọc

Hệ thống xử lý khí thải hiện đại: Nhà máy đã được thiết kế, xây dựng và đưa vào vận hành đầy đủ các hệ thống xử lý khí thải theo quy định ĐTM. Các hệ thống hoạt động ổn định và đảm bảo chất lượng khí thải trước khi thoát ra môi trường nằm trong giới hạn cho phép theo quy định QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 22:2009/BTNMT.

Hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn: Nhà máy đã thiết kế, xây dựng và đưa vào vận hành đầy đủ các hệ thống xử lý nước thải như: Hệ thống thoát nước làm mát, hệ thống thoát nước sau FGD, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải nhiễm than, hệ thống xử lý nước thải theo quy định ĐTM. Các hệ thống xử lý nước luôn được đảm bảo vận hành thường xuyên theo đúng quy trình đã ban hành và duy trì tình trạng hoạt động tốt, công tác kiểm tra chất lượng nước đầu ra luôn được thực hiện hằng ngày và thực hiện quan trắc định kỳ theo Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Chất lượng nước thải công nghiệp tập trung sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B đáp ứng yêu cầu tái sử dụng để cấp nước dập bụi kho than, vệ sinh băng tải than.

Quản lý môi trường hiệu quả: Nhà máy đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với khí thải, nước thải. Các dữ liệu quan trắc tự động liên tục được truyền về Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận, UBND xã Vĩnh Tân đồng thời công khai tại cổng nhà máy để người dân theo dõi, giám sát. Duy trì hoạt động và đánh giá giám sát định kỳ Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Và ngày hôm nay, diện tích cây xanh xung quanh nhà máy đã tạo ra cảnh quan xanh ngắt; đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường và tạo dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, thân thiện với thiên nhiên.

Với những nỗ lực không ngừng trong công tác bảo vệ môi trường, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đang hướng đến sự phát triển hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.