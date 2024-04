Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 4: Tiên phong chuyển đổi xanh

Hệ thống quan trắc tự động truyền về Sở TN-MT Bình Thuận

Từ nền tảng công nghệ hiện đại

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được trang bị đầy đủ các hệ thống thiết bị bảo vệ môi trường; đáp ứng tốt yêu cầu của báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Quy chuẩn môi trường Việt Nam quy định (bao gồm hệ thống xử lý khí thải, nước thải và hệ thống thu gom, xử lý tro xỉ, chất thải rắn).

Mặt khác, trong quá trình triển khai xây dựng, nhà máy đã được thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Quá trình phân tích khí thải, nước thải của nhà máy được các đơn vị chức năng đo đạc, đánh giá và thẩm định theo định kỳ trước khi đưa vào vận hành.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận và của Bộ TN-MT, nhà máy đã lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục trước khi thải ra môi trường và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận để giám sát.

Nhà máy Vĩnh Tân 4 với màu xanh mát dịu

Ảnh: Hà Minh





Đến ứng dụng công nghệ xử lý môi trường tiên tiến

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 hiện đang áp dụng công nghệ nhiệt điện tiên tiến nhất hiện nay. Phần lớn các thiết bị đều nhập từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước G7. Nhà máy sử dụng than nhập khẩu có hàm lượng tro xỉ thấp (chỉ chiếm khoảng 6-9% lượng than tiêu thụ) và được trang bị hệ thống xử lý khói thải với công nghệ hiện đại, có hiệu quả cao như: Hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP, hệ thống khử lưu huỳnh SOx bằng nước biển (SWFGD), công nghệ vòi đốt than Low-NOx để giảm thiểu phát thải Nox (low Nox burner). Đặc biệt, theo quy trình vận hành, hệ thống ESP được tự động đưa vào ngay từ khi phát lệnh khởi động để đảm bảo không có hiện tượng cột khói đen trên ống khói trong quá trình khởi động lò hơi. Hệ thống xử lý nước thải, chất thải được lắp đặt đảm bảo xử lý hiệu quả, đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn. Do đó, Nhà máy Vĩnh Tân 4 khi vận hành luôn đảm bảo các thông số phát thải nằm trong tiêu chuẩn cho phép.

Với công nghệ xử lý chất thải hiện đại, đảm bảo thu gom và xử lý toàn bộ các nguồn thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Nhà máy cũng đang hỗ trợ tốt cho các đơn vị tiêu thụ tro xỉ. Nhằm mang lại không gian xanh, nhà máy đã trồng được 25.000 cây xanh và xanh hóa diện tích cỏ tới 24.500 m²; góp phần bảo vệ môi trường trong lành, xanh - sạch - đẹp. Với hơn 600 cán bộ, công nhân viên, nhà máy đang nỗ lực giảm "dấu chân carbon" dần dần chuyển sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hạn chế chất thải. Với nền tảng công nghệ tiên tiến và công tác quản lý môi trường hiện đại, chuyên nghiệp và minh bạch, nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã và đang là doanh nghiệp của EVN tiên phong chuyển đổi xanh.