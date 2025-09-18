Nhà máy Opella sở hữu trung tâm R&D đưa chuẩn sức khỏe đến gần người Việt

Chứng nhận GMP (Good Manufacturing Practice - Thực hành sản xuất tốt) là hệ thống nguyên tắc nhằm đảm bảo sản phẩm được sản xuất và kiểm soát nhất quán về chất lượng, an toàn và minh bạch. Đây được xem là "tấm vé thông hành" bắt buộc đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe nếu muốn lưu hành trên thị trường. Tuy nhiên, việc đạt chuẩn GMP vẫn là một thách thức lớn. Theo thống kê, cả nước hiện chỉ có hơn 476 đơn vị đạt chuẩn GMP-WHO, một con số khiêm tốn so với quy mô ngành và nhu cầu thị trường.

Giữa bức tranh đó, Opella - tập đoàn toàn cầu với nhiều thương hiệu đã hiện diện tại Việt Nam hơn 70 năm là một đại diện tiêu biểu khi đáp ứng toàn diện theo chuẩn GMP-WHO trong nước và sở hữu đồng thời hai chứng nhận GMP quốc tế danh giá: TGA-GMP của Úc và MFDS-GMP của Hàn Quốc.

Đây là hai trong số những hệ thống đánh giá GMP khắt khe hàng đầu thế giới, minh chứng cho năng lực sản xuất vượt trội và khả năng kiểm soát chất lượng toàn diện của tập đoàn. Việc Opella đạt những tiêu chuẩn này không chỉ là thành tựu kỹ thuật mà còn là thước đo khẳng định cam kết nhất quán rằng các dòng sản phẩm dưới thương hiệu Opella đều đạt chất lượng quốc tế.

Được biết, Opella là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động với danh mục sản phẩm chuyên biệt lớn hàng đầu toàn cầu về Thuốc không kê đơn (OTC) và Vitamin, khoáng chất, thực phẩm bổ sung (VMS), Opella hướng đến phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả, được nghiên cứu khoa học bài bản và dễ tiếp cận trong đời sống thường nhật.

Toàn cảnh nhà máy Opella đạt 02 tiêu chuẩn GMP quốc tế - TGA-GMP của Úc và MFDS-GMP của Hàn Quốc

Hiện tại, nhà máy Opella tọa lạc tại Khu Công nghệ cao TP.HCM với quy mô hơn 72.000 m², công suất lên đến 90.000 hộp sản phẩm mỗi năm. Đặc biệt, đây cũng là nơi đặt trung tâm R&D duy nhất của Opella tại châu Á, cho thấy vai trò chiến lược của Việt Nam trong mạng lưới phát triển sản phẩm toàn cầu của tập đoàn.

Việt Nam sở hữu Trung tâm R&D duy nhất của Opella tại châu Á

Hiện tại, nhà máy vận hành trên dây chuyền sản xuất tự động ứng dụng Robot Omron, kết hợp hệ thống giám sát thông minh và dữ liệu thời gian thực, giúp tối ưu hiệu quả và đảm bảo độ chính xác trong từng công đoạn. Toàn bộ quá trình sản xuất được triển khai trong một hệ thống kiểm soát chất lượng khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) theo chuẩn quốc tế. Sự đồng bộ từ thiết lập tiêu chuẩn, giám sát sản xuất đến đảm bảo tuân thủ pháp lý giúp sản phẩm duy trì chất lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường toàn cầu, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao nhất trước khi đến tay người tiêu dùng.

Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, nhà máy Opella còn cung ứng sản phẩm cho hơn 13 quốc gia, bao gồm Úc, Singapore, Hàn Quốc… Bên cạnh đó, kho sản phẩm tại Tây Ninh (Long An cũ), cũng được đầu tư bài bản, đảm bảo các tiêu chuẩn về nhiệt độ, độ ẩm và phòng cháy chữa cháy, góp phần duy trì chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình bảo quản và vận chuyển.

Một trong những sản phẩm tiêu biểu được sản xuất tại Việt Nam là về bổ sung canxi – đã được Bộ Y tế vinh danh "Ngôi sao thuốc Việt" qua nhiều năm (2022, 2024, 2025). Nhờ đạt chuẩn quốc tế, sản phẩm này hiện đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính. Ngoài ra, Opella còn phân phối các thương hiệu toàn cầu như vitamin tổng hợp và men vi sinh, vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng và đã nhận nhiều giải thưởng quốc tế.

Quá trình sản xuất được triển khai trong một hệ thống kiểm soát chất lượng khép kín

Trong bối cảnh ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu với thế giới, những doanh nghiệp như Opella không chỉ góp phần nâng cao tiêu chuẩn sản xuất trong nước mà còn mở ra kỳ vọng về một thế hệ sản phẩm nội địa chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh toàn cầu.

Bà Valentina Belcheva, Tổng Giám đốc Opella Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động, Opella luôn cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao nhất thông qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, đạt chuẩn quốc tế. Với di sản lâu đời tại Việt Nam, mỗi sản phẩm của chúng tôi đều được nghiên cứu trên nền tảng khoa học vững chắc và đã nhận được sự tin tưởng của nhiều thế hệ người tiêu dùng. Trân trọng niềm tin đó, chúng tôi sẽ không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng, đưa sức khỏe đến gần hơn với mỗi người dân. Hơn thế nữa, chúng tôi mong muốn tiếp tục dẫn dắt những chuẩn mực mới cho ngành và củng cố niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam vào xu hướng tự chăm sóc sức khỏe một cách chủ động".