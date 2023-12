Nhà máy Tập đoàn KES đón hơn 1.000 khách tham quan tại Bình Phước

Các đối tác của KES trải nghiệm thực tế tại nhà máy MDF Đồng Phú

Trải nghiệm này đã khiến không ít khách tham quan ngạc nhiên và trầm trồ trước các công đoạn sản xuất phức tạp, quy trình kiểm tra gắt gao và công nghệ hiện đại của tập đoàn ván gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Sẵn sàng "mở cửa"

Ông Trịnh Hữu Kiên - Tổng Giám Đốc Tập đoàn KES cho biết: "KES luôn đề cao tính minh bạch, tuân thủ chặt chẽ các quy chuẩn chất lượng và an toàn. Mang đến cho khách hàng những sản phẩm với định chuẩn cao nhất trong từng phân khúc - Excellent Standard là kim chỉ nam trong mọi hoạt động sản xuất và dịch vụ của KES".

Được biết "Factory tour" là hoạt động được KES tổ chức thường xuyên nhằm mang đến cho đối tác, khách hàng, người tiêu dùng một góc nhìn trực quan về chuỗi giá trị của gỗ công nghiệp. Thông qua đó, khách hàng có thể hiểu sâu hơn về các tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm cũng như những giá trị mà KES mang đến cho cộng đồng.

Khách hàng, đối tác hào hứng tham quan khu vực sản xuất gỗ công nghiệp của KES

Anh Duy - Cửa hàng nội thất Gia Phú hào hứng chia sẻ: "Là người thường xuyên tiếp xúc và mua bán các sản phẩm gỗ công nghiệp, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những tấm ván gỗ công nghiệp được ra đời như thế nào. Tôi thật sự ấn tượng trước sự hiện đại và quy mô của hệ thống nhà máy KES, tại đây có mức độ tự động hóa rất cao. Với quy mô hơn 25ha nhưng chỉ cần có hơn 200 con người vận hành toàn bộ dây chuyền sản xuất".

"Đây cũng là dịp để tập đoàn KES giúp người dùng yên tâm và tin tưởng về chất lượng của ván gỗ công nghiệp. Bên cạnh đó, KES còn có cơ hội lắng nghe những chia sẻ, thói quen tiêu dùng của khách hàng, từ đó hoàn thiện hơn mẫu mã và dịch vụ chăm sóc khách hàng", ông Trịnh Hữu Kiên cho biết thêm.

Tự động hóa và kiểm tra gắt gao

Anh Trị (Khách hàng tại TP.HCM) chia sẻ khi được hỏi về điều quan tâm nhất khi sử dụng ván gỗ công nghiệp: "Gia đình tôi 3 thế hệ sống chung trong một căn nhà, do vậy, tôi đề cao tính an toàn đối với các vật liệu sử dụng trong nhà. Thú thật, trước kia tôi có chút e dè với gỗ công nghiệp. Hôm nay, mục sở thị quy trình kiểm soát nồng độ formaldehyde của KES cực gắt giúp tôi an tâm hơn. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi có thêm thông tin để lựa chọn ván gỗ công nghiệp vừa phù hợp túi tiền vừa bảo vệ sức khỏe gia đình".

Đoàn tham quan đánh giá cao quy trình kiểm tra cực gắt của KES nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

Tại KES, một khâu kiểm tra vô cùng quan trọng đối với mỗi dòng sản phẩm ván là kiểm tra đạt chuẩn nồng độ phát thải formaldehyde. Tiêu chí an toàn sức khỏe người dùng được đặt lên cao nhất, KES tự chủ sản xuất chất keo, để kiểm soát chính xác nồng độ formaldehyde và khi sử dụng chất keo để trộn vào sợi gỗ để sản xuất ván thì cũng được tính toán hàm lượng chính xác bằng công nghệ tự động. KES cam kết đảm bảo nồng độ formaldehyde theo đúng tiêu chuẩn quy định ván trong quá trình sản xuất.

KES hiện sở hữu các chứng nhận đạt chuẩn an toàn về hàm lượng formaldehyde theo từng yêu cầu của thị trường. Đơn cử như chứng nhận đạt chuẩn CARB - P2, cho sản phẩm gỗ công nghiệp, ván sàn xuất đi thị trường Mỹ; chuẩn E0, E1, E2, cho thị trường châu Âu, Việt Nam và nhiều thị trường khác.

Theo đó, thông tư số 04/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và có hiệu lực vào ngày 1.1.2024 cũng quy định về nồng độ phát thải chất formaldehyde nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe khi sử dụng sản phẩm ván gỗ công nghiệp.

Ông Trịnh Hữu Kiên khẳng định về việc tuân thủ quy chuẩn và sản phẩm đạt chuẩn an toàn: "Toàn bộ sản phẩm của tập đoàn KES từ ván thô MDF, HDF, đến ván dán phủ melamine, laminate, acrylic, ván sàn đến các sản phẩm phụ trợ khác đều trải qua rất nhiều đánh giá của cả khách hàng, các bên thứ 3, không phải đánh giá 1 lần mà hằng năm, thậm chí là đối với những lô hàng lớn thì khách hàng có thể cử bên thứ 3 xuống tận nhà máy để kiểm tra sản phẩm có đạt chuẩn hay không. KES đã có hơn 15 năm, chinh phục hơn 30 thị trường xuất khó tính và cả thị trường nội địa bằng những sản phẩm đạt chuẩn. KES cam kết tuân thủ các quy định và luôn luôn cải tiến để mỗi ngày đều có thể sáng tạo, làm ra những sản phẩm tốt hơn phục vụ khách hàng".